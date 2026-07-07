قبل موقعة دور الـ16.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ الأرجنتين في كأس العالم

يدخل منتخب الأرجنتين مواجهة قوية أمام مصر مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 وهو يحمل طموحات كبيرة لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي الذي توج به في نسخة 2022 مدعوما أيضا بتتويجه بلقب كوبا أمريكا 2024.

ويستضيف ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا المواجهة المرتقبة التي يسعى خلالها "التانجو" إلى مواصلة مشواره نحو لقب عالمي رابع، بينما يحلم المنتخب المصري بكتابة فصل جديد في تاريخه المونديالي.

تاريخ حافل في كأس العالم

يعد المنتخب الأرجنتيني أحد أكثر المنتخبات نجاحا في تاريخ كأس العالم بعدما شارك في البطولة 19 مرة كانت بدايتها في النسخة الأولى عام 1930 كما حافظ على حضوره في آخر 14 نسخة متتالية.

منتخب الأرجنتين 1930

وتوج "راقصو التانجو" باللقب العالمي 3 مرات أعوام 1978 و1986 و2022 فيما استضافت الأرجنتين نسخة 1978 التي شهدت تتويجها الأول على أرضها.

ثلاث بطولات صنعت أمجاد التانجو

جاء اللقب الأول عام 1978 بقيادة المدرب سيزار لويس مينوتي بعد الفوز على هولندا في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، بفضل تألق ماريو كيمبيس.

كأس العالم 1978

وفي نسخة 1986 بالمكسيك قاد الأسطورة دييجو مارادونا منتخب بلاده إلى اللقب الثاني بعدما قدم واحدة من أعظم النسخ الفردية في تاريخ البطولة، تاركا بصمات لا تنسى أبرزها مباراته التاريخية أمام إنجلترا.

كأس العالم 1986

أما اللقب الثالث، فجاء في مونديال قطر 2022، عندما نجح ليونيل ميسي في تحقيق حلمه الأكبر بقيادة الأرجنتين إلى منصة التتويج، ليضيف إنجازا استثنائيا إلى مسيرته الكروية.

كأس العالم 2022

أكبر الانتصارات في تاريخ الأرجنتين

حقق المنتخب الأرجنتيني أكبر انتصاراته في كأس العالم بفارق ستة أهداف وذلك في مناسبتين.

الأولى كانت أمام بيرو بنتيجة 6-0 في مونديال 1978، وهي النتيجة التي مهدت الطريق إلى المباراة النهائية، بينما جاءت الثانية أمام صربيا والجبل الأسود في نسخة 2006 بنفس النتيجة.

الارجنتين وبيرو 1978

وشهدت مباراة 2006 تسجيل ليونيل ميسي أول أهدافه في كأس العالم إلى جانب الهدف الجماعي الشهير الذي أنهاه إستيبان كامبياسو بعد سلسلة من 25 تمريرة والذي يعد أحد أجمل أهداف تاريخ البطولة.

سكالوني.. مهندس الجيل الذهبي

منذ توليه القيادة الفنية عام 2018، نجح ليونيل سكالوني في إعادة بناء المنتخب الأرجنتيني، وصنع فريقًا يجمع بين الخبرة والشباب، ليقوده إلى سلسلة من الإنجازات.

وتوج المنتخب تحت قيادته بلقب كوبا أمريكا 2021، ثم كأس العالم 2022، قبل أن يضيف لقب كوبا أمريكا 2024، ليؤكد نجاح المشروع الفني الذي أعاد الأرجنتين إلى قمة كرة القدم العالمية.

سكالوني

تأهل مريح وثقة كبيرة

بلغ المنتخب الأرجنتيني نهائيات كأس العالم 2026 بعدما تصدر تصفيات أمريكا الجنوبية بأداء قوي، كان أبرز محطاته الفوز الكبير على البرازيل بنتيجة 4-1، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على الاحتفاظ باللقب.

ويدخل "التانجو" مواجهة مصر بثقة كبيرة لكنه يدرك في الوقت نفسه أن مباريات الأدوار الإقصائية لا تعترف بالتوقعات.

ميسي.. قائد الأحلام

يبقى ليونيل ميسي أبرز أسلحة المنتخب الأرجنتيني، بعدما واصل تحطيم الأرقام القياسية بقميص منتخب بلاده سواء على مستوى الأهداف أو المشاركات أو صناعة اللعب.

ويعول الجهاز الفني بقيادة سكالوني على خبرة قائده في قيادة الفريق خلال المباريات الكبرى، خاصة أمام منتخب يمتلك طموحات كبيرة مثل مصر.

ليونيل ميسي

مواجهة بين التاريخ والطموح

يدخل منتخب الأرجنتين اللقاء مستندا إلى تاريخه العريق وخبراته الكبيرة في الأدوار الإقصائية، بينما يتمسك منتخب مصر بحلمه في تحقيق إنجاز غير مسبوق والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وبين خبرة بطل العالم وطموح الفراعنة تترقب جماهير كرة القدم مواجهة تعد من أبرز مباريات دور الـ16، في صدام يجمع بين التاريخ والرغبة في صناعة مستقبل جديد.