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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحذاء الذهبي يشعل الصراع بين ميسي ومبابي وهالاند.. وهاري كين يطاردهم

ميسي
ميسي
منتصر الرفاعي

دخل سباق هدافي كأس العالم 2026 مرحلة جديدة من الإثارة مع وصول البطولة إلى الأدوار الإقصائية بعدما احتدمت المنافسة بين كبار نجوم كرة القدم العالمية على لقب الحذاء الذهبي في واحدة من أقوى النسخ تهديفيا في تاريخ المونديال.

ثلاثي ناري يتقاسم الصدارة

يتصدر كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2026 برصيد 7 أهداف لكل لاعب ليبقى الصراع مفتوحا على مصراعيه مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

ويواصل الثلاثي تقديم مستويات استثنائية، حيث يقود كل منهم طموحات منتخب بلاده نحو التتويج باللقب بالتزامن مع سعيه لاعتلاء قمة الهدافين بشكل منفرد.

هاري كين يشعل المنافسة

من جانبه، زاد قائد منتخب إنجلترا هاري كين من سخونة السباق بعدما سجل هدفا جديدا خلال فوز منتخب بلاده المثير على المكسيك بنتيجة 3-2 في دور الـ16 ليرفع رصيده إلى 6 أهداف ويصبح على بعد هدف واحد فقط من ثلاثي الصدارة.

ويأمل كين في مواصلة تألقه خلال المباريات المقبلة، خاصة أن المنتخب الإنجليزي لا يزال ضمن دائرة المنافسة على اللقب.

ترقب عالمي لمواجهة مصر والأرجنتين

تتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الأرجنتين على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16.

ويترقب عشاق الكرة العالمية ظهور ليونيل ميسي، الذي يمتلك فرصة ذهبية لتعزيز رصيده والانفراد بصدارة ترتيب الهدافين في مواجهة تحمل طابعا خاصا أمام المنتخب المصري.

مبابي يواصل مطاردة المجد

في المقابل، يواصل كيليان مبابي قيادة أحلام المنتخب الفرنسي، الذي حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يستعد لمواجهة المنتخب المغربي يوم الخميس المقبل على ملعب جيليت في الولايات المتحدة.

ويمثل اللقاء فرصة جديدة للنجم الفرنسي من أجل زيادة غلته التهديفية ومحاولة الابتعاد عن ميسي وهالاند في سباق الحذاء الذهبي.

ترتيب أبرز هدافي كأس العالم 2026

ليونيل ميسي 7 أهداف

كيليان مبابي 7 أهداف

إيرلينج هالاند 7 أهداف

هاري كين 6 أهداف

ومع اقتراب كأس العالم 2026 من أدواره الأخيرة يبدو أن الصراع على لقب هداف البطولة سيكون حتى اللحظات الأخيرة في ظل تقارب الأرقام وتألق أبرز نجوم الجيل الحالي الذين يسعون ليس فقط لقيادة منتخباتهم نحو المجد، بل أيضا لكتابة أسمائهم بحروف ذهبية في تاريخ المونديال.

كأس العالم 2026 هدافي كأس العالم 2026 هدافي كأس العالم ليونيل ميسي كيليان مبابي هالاند

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صلاح في مواجهة ميسي

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