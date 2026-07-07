فتحي سند: مصر محظوظة بمواجهة الأرجنتين.. واختبار المونديال الحقيقي أمام بطل العالم

أكد الإعلامي فتحي سند أن مواجهة منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026 تمثل فرصة كبيرة للفراعنة، مشيرًا إلى أن اللعب أمام بطل العالم والمصنف الأول عالميًا وتقديم أداء قوي أمامه سيترك أثرًا وبصمة في تاريخ مشاركات المنتخب بالمونديال.

وأوضح فتحي سند أن مباراة الأرجنتين تظل خارج الحسابات والتوقعات التقليدية، مؤكدًا أن الجميع يتمنى تحقيق الفوز، لكن الواقعية تفرض الاعتراف بقوة المنافس، الذي يعد اختبارًا حقيقيًا لقدرات منتخب مصر.

وأضاف أن مواجهة الأرجنتين أمام الرأس الأخضر لا يجب أن تكون معيارًا للحكم على المنافس، لأن لكل مباراة ظروفها الخاصة، متوقعًا أن يدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء أمام مصر بحذر أكبر ودوافع مضاعفة، بعدما واجه صعوبات في الأدوار السابقة، وهو ما سيزيد من قوة وصعوبة المواجهة



