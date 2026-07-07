بين أمجاد الأرجنتين وطموحات المصريين.. فيفا يكشف كواليس القمة المرتقبة

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الضوء على المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 معتبرا إياها واحدة من أبرز مباريات الدور الإقصائي لما تحمله من قيمة تاريخية وفنية إلى جانب مكانة المنتخبين على المستوى القاري.

صراع بين عمالقة القارات

يستضيف ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية المواجهة المرتقبة بين منتخب الأرجنتين الأكثر تتويجا بلقب كوبا أمريكا برصيد 16 لقبا ومنتخب مصر صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية بـ7 ألقاب.

وأكد "فيفا"، أن المباراة لا تمثل مجرد مواجهة على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بل تجمع بين اثنين من أكثر المنتخبات نجاحا في قارتيهما في لقاء ينتظر أن يكون من أقوى مواجهات دور الـ16.

الأرجنتين.. حامل اللقب يبحث عن مواصلة المشوار

وأشار الاتحاد الدولي، إلى أن منتخب الأرجنتين بلغ الأدوار الإقصائية بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة محققا ثلاثة انتصارات متتالية قبل أن يواجه اختبارًا صعبًا أمام منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32.

ونجح بطل العالم في حسم المواجهة بنتيجة 3-2 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي، بعدما اقترب من التعرض لإحدى أكبر مفاجآت البطولة.

مصر تواصل كتابة التاريخ

على الجانب الآخر، واصل منتخب مصر صناعة التاريخ في مشاركته الحالية بعدما نجح للمرة الأولى في تجاوز دور المجموعات قبل أن يحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويخوض "الفراعنة" المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حققوا إنجازا غير مسبوق في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم ليواصل المنتخب كتابة فصل جديد من مسيرته المونديالية.

سجل خالي من الهزائم

ولفت "فيفا" إلى أن المنتخبين لم يتعرضا لأي خسارة في النسخة الحالية من كأس العالم 2026، وهو ما يعكس قوة ومستوى الفريقين قبل المواجهة المرتقبة.

كما أوضح أن بلوغ دور الـ16 أصبح أمرا معتادا بالنسبة للأرجنتين التي لم تغب عن هذا الدور منذ نسخة 2002 بينما يمثل هذا الإنجاز محطة تاريخية للمنتخب المصري.

تاريخ المواجهات يميل للأرجنتين

تحمل مواجهة اليوم الثلاثاء ذكريات سابقة بين المنتخبين إذ التقيا مرتين على المستوى الدولي.

وجاء اللقاء الأول في نصف نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية عام 1928 وانتهى بفوز الأرجنتين بنتيجة 6-0 فيما أقيمت المواجهة الثانية عام 2008 في مباراة ودية وحسمها المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد سجلهما سيرخيو أجويرو ونيكولاس بورديسو.

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم مواجهة تحمل الكثير من الندية والإثارة حيث يسعى منتخب مصر لمواصلة رحلته التاريخية وتحقيق إنجاز غير مسبوق ببلوغ ربع نهائي كأس العالم بينما يتطلع منتخب الأرجنتين إلى الدفاع عن لقبه ومواصلة مشواره نحو الاحتفاظ بالكأس.

وفي ظل تقارب المستويات والطموحات تبدو المواجهة مرشحة لتكون واحدة من أقوى مباريات البطولة بين منتخب يطارد كتابة التاريخ وآخر يسعى للحفاظ على أمجاده العالمية.