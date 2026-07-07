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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خريطة أماكن تواجد مصل الثعابين في جميع محافظات مصر

خريطة أماكن تواجد مصل الثعابين في جميع محافظات مصر
خريطة أماكن تواجد مصل الثعابين في جميع محافظات مصر
ياسمين القصاص

تفرض حوادث لدغات الثعابين نفسها بقوة على المشهد الصحي في عدد من المحافظات، بعدما سجلت بعض المناطق خلال الفترة الأخيرة إصابات ووفيات استدعت تدخلا عاجلا من وزارة الصحة لرفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات وتوفير الأمصال اللازمة. 

وتتصدر محافظات الشرقية والإسماعيلية والقاهرة قائمة المحافظات التي شهدت حالات متفرقة، مع متابعة مستمرة لأي بلاغات جديدة قد ترد من باقي المحافظات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من نشاط الزواحف في المناطق الزراعية والصحراوية.

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وفي هذا الإطار، يبحث كثير من المواطنين عن خريطة أماكن توافر مصل الثعابين في جميع محافظات الجمهورية، لضمان سرعة الحصول على العلاج المنقذ للحياة حال التعرض للدغات، إذ تؤكد وزارة الصحة أن الأمصال يتم توزيعها على مستشفيات الطوارئ والمستشفيات العامة والمركزية وفقا لاحتياجات كل محافظة، مع تعزيز المخزون في المناطق الأكثر عرضة لتلك الحوادث.

وزارة الصحة

وشهدت كلا من محافظات الشرقية والإسماعيلية والقاهرة،  خلال الفترة الأخيرة حالات إصابة ووفيات نتيجة لدغات الثعابين، فيما تتابع الجهات الصحية الموقف الوبائي بشكل مستمر، مع إمكانية إضافة أي محافظات جديدة حال تسجيل حالات مؤكدة، لضمان سرعة دعمها بالأمصال والفرق الطبية.

أماكن تلقي مصل لدغات الثعابين والعقارب في مستشفيات الجمهورية

وتشمل خريطة توافر مصل الثعابين مستشفيات وزارة الصحة في جميع المحافظات، وعلى رأسها:

القاهرة

الجيزة.

القليوبية.

الشرقية.

الإسماعيلية.

السويس.

بورسعيد.

دمياط.

الدقهلية.

كفر الشيخ.

الغربية.

المنوفية.

البحيرة.

الإسكندرية.

مطروح.

الفيوم.

بني سويف.

المنيا.

أسيوط.

سوهاج.

قنا.

الأقصر.

أسوان.

البحر الأحمر.

الوادي الجديد.

شمال سيناء.

جنوب سيناء.

تأخير العلاج يزيد مضاعفات لدغات الثعابين

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد فاروق، استشاري علاج السموم بكلية الطب، إن سرعة نقل المصاب إلى أقرب مستشفى مجهز بمصل الثعابين تمثل العامل الحاسم في إنقاذ حياته، موضحا أن تأخير تلقي العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تختلف بحسب نوع الثعبان وكمية السم التي دخلت إلى الجسم.

وأضاف فاروق- خلال تصريحات له، أن المصل المضاد لسموم الثعابين هو العلاج الأساسي للحالات التي تستدعي ذلك، ويجب أن يعطى داخل المستشفى وتحت إشراف طبي كامل، نظرا لاحتمالية حدوث تفاعلات تحسسية لدى بعض المرضى، وهو ما يستلزم وجود فريق طبي مؤهل للتعامل معها.

أماكن تلقي مصل لدغات الثعابين والعقارب في مستشفيات الجمهورية

وأكد فاروق، أن اللجوء إلى المعتقدات الشعبية، مثل شق مكان اللدغة أو مص السم أو ربط الطرف المصاب بعنف، قد يزيد من خطورة الإصابة ولا يقدم أي فائدة علاجية، مشددا على ضرورة تهدئة المصاب، وتقليل حركته قدر الإمكان، مع تثبيت الطرف المصاب ونقله سريعا إلى أقرب مستشفى دون إضاعة الوقت في أي إجراءات غير طبية.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يزيد من نشاط الثعابين، خاصة في المناطق الزراعية والصحراوية، ما يستدعي ارتداء الأحذية الطويلة والقفازات أثناء العمل في الحقول أو الأماكن التي قد تختبئ فيها الزواحف، إلى جانب توخي الحذر عند السير ليلا أو رفع الأحجار والأخشاب.

 مصل الثعابين يصرف مجانا بالمستشفيات

وفي السياق نفسه، تؤكد وزارة الصحة أن مصل الثعابين يصرف مجانا داخل المستشفيات الحكومية، مع التشديد على ضرورة التوجه الفوري إلى أقرب مستشفى مجهز وعدم اللجوء إلى الوصفات الشعبية أو محاولة التعامل مع اللدغة منزليا، لأن سرعة الحصول على المصل خلال الساعات الأولى تعد العامل الأهم في تقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المصاب.

وفي ظل تزايد البلاغات خلال فصل الصيف، تدعو الجهات الصحية المواطنين، خاصة في المناطق الزراعية والصحراوية، إلى عدة نصائح للمواطنين لتجنب خطر لدغة الثعبان: 

توخي الحذر وارتداء الأحذية الواقية أثناء العمل. 

والإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه بلدغة ثعبان

سرعة نقل المصاب إلى أقرب مستشفى يتوافر به المصل وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

الثعابين الثعبان لدغة الثعبان وزارة الصحة ارتفاع درجات الحرارة

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