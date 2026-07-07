الحسين عموتة: الأهلي لا يعرف سوى البطولات.. وأفضل الرد في الملعب لا أمام الكاميرات

هنأ الحسين عموتة، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، منتخبي مصر والمغرب على ظهورهما المميز في بطولة كأس العالم، معربًا عن أمنياته بمواصلة مشوارهما في البطولة.

وقال عموتة: "أهنئ المنتخبين المغربي والمصري على ظهورهما الممتاز في كأس العالم، وإن شاء الله ينجحان معًا في التأهل إلى الدور المقبل".

"الأهلي لا يرضى إلا بالبطولات"

وأكد عموتة إدراكه الكامل لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي لا تقبل سوى المنافسة على جميع الألقاب.

وأضاف: "النادي الأهلي نادٍ كبير بجماهيره، وأعرف أن جماهيره لا ترضى إلا بالألقاب والبطولات. الجهاز الفني بالكامل متحمس للعمل وتقديم موسم يليق باسم النادي وطموحات جماهيره".

وأوضح أن التتويج بالألقاب يمثل الدافع الأكبر له في كل محطة تدريبية، قائلًا: "المحرك الأساسي بالنسبة لي دائمًا هو البحث عن البطولات، ومن خلال الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الأهلي، بإذن الله سنتمكن من تحقيق الألقاب خلال الموسم الحالي".

"أفضل الحديث داخل المستطيل الأخضر"

وشدد المدرب المغربي على أنه لا يفضل الظهور الإعلامي المتكرر، مؤكدًا أن الإنجازات داخل الملعب هي أفضل وسيلة للتعبير عن عمله.

وقال: "أنا لا أتحدث كثيرًا ولا أحب الظهور الإعلامي بشكل متكرر، وبالتأكيد أعطي الإعلام حقه، لكنني أفضل أن أتحدث من خلال الأداء في الملعب، والانتصارات، وتحقيق البطولات".