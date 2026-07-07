وائل جمعة: العودة إلى الأهلي لا تُقدّر بثمن.. وسأرد جميل النادي بكل ما أملك

أعرب وائل جمعة مدير الكرة بـ النادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أن الرجوع إلى القلعة الحمراء يمثل لحظة استثنائية في حياته، بعد سنوات طويلة شهدت أبرز إنجازاته داخل أسوار النادي.

واستهل جمعة حديثه خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد للأهلي المغربي الحسين عموتة بقوله: "بسم الله الرحمن الرحيم.. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين".

"الأهلي بيتي الحقيقي"

وأكد وائل جمعة أن الأهلي هو المكان الذي عاش فيه أجمل لحظات حياته، مشيرًا إلى أن النادي كان صاحب الفضل الأكبر فيما وصل إليه خلال مسيرته الكروية.

وقال: "أنا سعيد جدًا جدًا بعودتي مرة تانية لبيتي النادي الأهلي، أكتر مكان عشت فيه لحظات سعيدة، وأحسن فترة في حياتي، ومكان ليه فضل كبير جدًا عليّا، ومهما اتكلم مش هوفيه حقه".

"لن أوفي الأهلي حقه"

وأضاف جمعة أنه يتمنى أن يكون قد نجح في رد جزء من جميل النادي خلال سنوات عطائه، مؤكدًا أن فضل الأهلي سيظل أكبر من أي كلمات.

وأوضح: "أتمنى أكون حققت ووفيت للنادي اللي عمله معايا خلال مشواري، لكن مهما قدمت مش هوفيه حقه".

التضحية من أجل الأهلي

واختتم وائل جمعة تصريحاته بتوجيه الشكر لمسؤولي النادي على تمسكهم بعودته، مؤكدًا أن الأهلي يستحق التضحية بكل شيء.

وقال: "سعادة رجوعي لبيتي مرة تانية لا تُقدر بثمن، والنادي يستاهل إني أضحي عشانه بحاجات كتير جدًا، وبشكر المسؤولين اللي أصروا أكون موجود، وأني أرد للنادي الأهلي الجميل".