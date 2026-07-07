الرئيس السيسي يتفقد مركز تنسيق الدفاع عن الدولة ويشهد محاكاة لأزمة افتراضية

شَهِدَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، استعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مُجابهة الأزمات والكوارث، وذلك ضمن فاعليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وعدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه لدى وصول الرئيس إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية، أدّى حرس الشرف التحية العسكرية، فيما عزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن فقرات الاحتفال استُهلّت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ثم مرور معدات متنوعة مخصصة لمواجهة مختلف أنواع الأزمات، سواء الإرهابية أو الصحية المرتبطة بانتشار الأوبئة، أو الكوارث الطبيعية والصناعية، فضلًا عن معدات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي، وذلك أمام منصة الاحتفال.

وفي نهاية المرور أجرى السيد الرئيس مداخلة وجه فيها سيادته التحية والتقدير والاعتزاز لأجهزة الدولة المصرية، منوها بافتتاح القيادة الاستراتيجية المسئولة عن أعمال الادارة والتنسيق لأجهزة الدولة والمحافظات المختلفة المصرية وقت الأزمات، وموضحا سيادته أن هذا الأمر ليس بالجديد وإنما هو مطبق في العديد من الدول التي تنظم حماية مواطنيها في الأزمات المختلفة، حيث يتعين أن تعمل الدولة بشكل مستمر على تطوير قدراتها وما لديها من امكانيات. وإضاف السيد الرئيس أن عناصر الحماية المدنية موجودة بالفعل في مصر، إلا أنه كان من اللازم العمل على تنظيم تلك القدرات وانشاء كيان يوفر دعماً قوياً لمواجهة أي أزمة أو كارثة تواجه البلاد. وأشار السيد الرئيس إلى أن ما تم عرضه اليوم هو مجرد جزء بسيط للقدرات التي تمتلكها ‏الدولة لمواجهة الأزمات، موضحا سيادته أن مفهوم الدولة كبير ويتجاوز مجرد توفير سبل الحياة المعيشية للمواطنين. وأشار السيد الرئيس إلى أن الدولة قد حاولت، سواء من خلال ما تم عرضه في حفلة افتتاح القيادة الإستراتيجية أو اليوم، إطلاع المواطنين على ما تتمتع به من قدرات، مشدداً سيادته على أهمية وجود محاكاة للازمات وسبل تعامل أجهزة الدولة معها، مشيراً سيادته في هذا الصدد إلى أن مجابهة الأزمات والكوارث ينطوي على العديد من المفردات والعناصر التي تساعد على المجابهة بنجاح وقت الحاجة، وذلك على غرار التدريب وتوافر المعدات وسلامتها وكفاءتها، موضحا سيادته أن الدولة تحتاج لأن تقوم باجراء محاكاة للازمات أو الكوارث مرة أو مرتين على الأقل سنوياً حتى لا يكون رد الفعل عشوائي، مؤكدا سيادته على أن الدولة تقوم بجهد كبير في هذا الصدد من الهام على الشعب المصري أن يكون على دراية به، وأنه من الهام كذلك في ذات السياق أن يعمل الشعب بقطاعاته المختلفة على زيادة الوعي العام في هذا الاتجاه من خلال التجمعات المختلفة، بما في ذلك المدارس والجماعات والمساجد والكنائس للتعامل مع الأزمات بكفاءة بما يضمن الحد من آثارها، مضيفاً سيادته انه يتعين على الدولة كذلك تقدير وتوقع الأزمات بشكل مسبق، ومعاودا التأكيد على أهمية أن يعرف المواطنون الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الخصوص، موضحاً أن هذا الدور يقع على عاتق الدولة ووسائل الإعلام المختلفة. وفي نهاية المداخلة، وجه السيد الرئيس الشكر والتقدير للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء والقوات المسلحة على الجهود والترتيبات لتوصيل الرسائل وتقديم الشرح للمواطنين من خلال ما تم إعداده من مجريات وفعاليات اليوم وكذلك خلال افتتاح القيادة الإستراتيجية.

واشار المتحدث الرسمي إلى أن برنامج عمل الفعالية يتضمن في قسمه الثاني تفقد الرئيس مركز تنسيق الدفاع عن الدولة، ومشاهدة سيادته فيلم تسجيلي عن المركز، ثم مشاهدة سيادته محاكاة لأزمة افتراضية، أدارها السيد رئيس مجلس الوزراء بمشاركة عدد من السادة الوزراء.