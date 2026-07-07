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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب حماة الوطن: القيادة الاستراتيجية تجسد رؤية الرئيس السيسي لبناء دولة تستبق الأزمات

مقر القيادة الاستراتيجية
مقر القيادة الاستراتيجية
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة واستعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث، يعكس حجم التطور الذي شهدته مؤسسات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد تبني الدولة لرؤية استباقية تعتمد على التخطيط العلمي والجاهزية المستمرة لمواجهة مختلف التحديات.

منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث

وقال رشاد، في تصريحات صحفية اليوم،  إن الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال الفعالية تؤكد أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وإنما تمتد إلى حماية أمنهم وسلامتهم وضمان استمرار عمل جميع مؤسسات الدولة بكفاءة في مختلف الظروف، وهو ما يتطلب امتلاك منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث.

وأضاف أن القيادة الاستراتيجية للدولة تمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة الأزمات، باعتبارها مركزًا متطورًا لتنسيق جهود جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ودقة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع أي طوارئ أو تحديات داخلية أو خارجية.

الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة واستشراف المستقبل

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما شهده الاستعراض من إمكانات متطورة يعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في بناء قدراتها المؤسسية، مؤكدًا أن الاعتماد على التدريب المستمر، ورفع درجات الجاهزية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة واستشراف المستقبل، أصبح من أهم ركائز حماية الأمن القومي والحفاظ على مقدرات الدولة.

وأوضح رشاد أن الجمهورية الجديدة تقوم على بناء دولة قوية قادرة على إدارة الأزمات بكفاءة، وتأمين المنشآت الحيوية والمدارس والجامعات والتجمعات السكنية، بما يعزز قدرة الدولة على حماية المواطنين والحفاظ على استقرارها في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وشدد على أن القيادة السياسية تواصل ترسيخ نهج التخطيط الاستراتيجي وبناء مؤسسات عصرية قادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات، بما يعزز مكانة مصر كدولة تمتلك رؤية متكاملة لحماية أمنها القومي وصون مقدرات شعبها.

عمرو رشاد النائب عمرو رشاد مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي حماة الوطن

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