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بسبب الحرب الإيرانية.. دعوى لإلغاء قرار فصل طالبة بطب أسنان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب الحرب الإيرانية.. دعوى لإلغاء قرار فصل طالبة بطب أسنان

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

أقام محاميان وكيلا عن طالبة بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة (البرنامج المتكامل الدولي) دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبو فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فصلها من الدراسة، بسب ما لحقه القرار من عيب عدم المشروعية واساءة استعمال سلطة جهة الادارة والتعسف لوجود الظروف الطارئة وهي الحرب الإيرانية التى منعتها من استكمال ساعات الدراسة، وهي مخالفة القرار للقانون ولوائح جامعة القاهرة.

حملت الدعوى رقم 65330  لسنه 80 قضائية واختتصمت كل من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة.

وذكرت الدعوي أن تلك الظروف الطارئة التى تمثلت في الحرب الإيرانية الأمريكية ، حيث أنها كانت تقيم بالكويت مع اسرتها وتدرس فى البرنامج الدولى المتكامل نظام الساعات المعتمدة بكلية طب اسنان جامعة القاهرة ، و لم تتمكن من تحقيق المعدل المطلوب بسبب الظروف الامنية التى واجهتها وعدم تمكنها من العودة من مكان اقامتها بالكويت للانتظام فى دراستها الجامعية؛ وفوجئت بصدور قرار من مجلس الكلية فى شهر مارس المنقضى بالفصل النهائي.

وأكدت الطالبة في دعواها، أن قرار الفصل صدر بالمخالفة للقانون واللوائح الجامعية، مشيرة إلى أنها لم تُمنح الضمانات الأكاديمية والإجرائية المقررة قبل إصدار القرار، وعلى رأسها استنفاد جميع الإنذارات الأكاديمية وإتاحة الفرصة لها للدفاع عن موقفها الدراسي، وهو ما اعتبرته إخلالًا بحقوقها وإهدارا لمبدأ المشروعية.

وأضافت صحيفة الدعوى أن القرار شابه إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وأن جهة الإدارة استخدمت سلطتها على نحو يخالف الغاية التي منحها القانون، بما ألحق بالطالبة أضرارًا بالغة تمثلت في حرمانها من استكمال مسيرتها التعليمية رغم وجود ظروف استثنائية أثرت على انتظامها الدراسي.

وطالبت الدعوي من المحكمة، بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ قرار الفصل، وفي الموضوع بإلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها إعادة قيدها وتمكينها من استكمال الدراسة بكلية طب الأسنان، تأسيسًا على توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ.

كلية طب الأسنان طالبة جامعة القاهرة الحرب الإيرانية الكويت

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