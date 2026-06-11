قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرموش ودوكو يتصدران المشهد.. صدامات منتظرة بين نجوم الأندية في كأس العالم 2026
كلمة "إن شاء الله" تثير أزمة بين منتخب الجزائر والأرجنتين في المونديال
عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات
أول رد من تعليم القليوبية حول وفاة مدير عقب مشادة مع مدير إدارة الخصوص
بعد تصالح الطرفين.. إخلاء سبيل أطراف مشاجرة لجنة الشهادة الإعدادية بقنا
إيران تتحدى: نمتلك قدرات عسكرية أكبر مقارنة بالأيام الأولى للحرب
نائب حماة الوطن: سداد كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية إنجاز مالي غير مسبوق
قبل ضربة البداية.. ألمانيا تتربع على عرش الانتصارات الأوروبية في كأس العالم
وفاة شقيق الفنانة فادية عبدالغني .. وهذا موعد ومكان الجنازة
الرئيس الإريتري يشيد بالعاصمة الجديدة: أحد أبرز معالم القرن ونموذج ملهم للتنمية العمرانية
رئيس صحة النواب يكشف لـ"صدى البلد" مصير أزمة التكليف لخريجي المهن الطبية.. فيديو وصور
الرئيس السيسي يشدد على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مجلس الدولة يحسم نزاع ملكية مكتب بريد زفتى ويُلزم المحليات بترخيص البناء

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أحقية الهيئة القومية للبريد في ملكية أرض ومبنى مكتب بريد زفتى الرئيسي، وألزمت الوحدة المحلية بإصدار تراخيص إعادة البناء وفقًا للقانون. 

حيث كان هناك نزاعًا قانونيًا بين الهيئة القومية للبريد والوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بشأن ملكية أرض ومبنى مكتب بريد زفتى الرئيسي، وانتهت إلى أحقية الهيئة في ملكية الأرض والمبنى محل النزاع، مع إلزام الوحدة المحلية بإصدار التراخيص اللازمة لإعادة بناء المقر وفقًا لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.

وجاءت الفتوى بعد خلاف نشب عقب حصول الهيئة القومية للبريد على ترخيص لهدم المبنى القديم للمكتب، وأثناء اتخاذها إجراءات إعادة البناء، اعترضت الوحدة المحلية على طلب الترخيص بدعوى أن الأرض ليست مملوكة للهيئة، وطالبتها بإعادة تخصيصها، وهو ما رفضته الهيئة استنادًا إلى القرارات المنظمة لأصول هيئة البريد.

وأكدت الجمعية العمومية أن ملكية الهيئة للأرض والمبنى ثابتة قانونًا، موضحة أن المبنى أُدرج ضمن أصول هيئة البريد منذ عام 1958، ثم انتقلت ملكية الأرض إليها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977 الذي أضاف الأراضي المشغولة بمكاتب البريد إلى عناصر رأس مال الهيئة. كما انتقلت هذه الأصول إلى الهيئة القومية للبريد بموجب قانون إنشائها الصادر عام 1982.

وأوضحت الفتوى أن قانون البناء يشترط تقديم المستندات الدالة على الملكية للحصول على الترخيص، وأنه متى استوفى الطلب الشروط القانونية يتعين على الجهة الإدارية المختصة فحصه وإصدار قرار بشأنه خلال المواعيد المحددة قانونًا، دون المساس بحقوق الملكية الثابتة.

وانتهت الجمعية العمومية إلى عدم أحقية الوحدة المحلية في الادعاء بملكية أرض مكتب البريد محل النزاع، مؤكدة التزامها بإصدار تراخيص إعادة بناء المقر بعد استيفاء الهيئة القومية للبريد جميع الرسومات والموافقات والمستندات الفنية المطلوبة وفقًا لأحكام قانون البناء.

مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا مكتب بريد زفتى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

الأهلي

رحيل حارس مرمى.. بشير التابعي يكشف كواليس جلسته مع سيد عبدالحفيظ عن عموتة والراحلين عن الأهلي

ترشيحاتنا

منتخب المغرب

المغرب يستدعي مروان سعدان وأمين السباعي لتعويض إصابة أكرد والزلزولي في كأس العالم

منتخبا المكسيك وجنوب أفريقيا

بعد 16 عاما.. كأس العالم يعيد مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا في الافتتاح

اشرف بن شرقي

الأهلي يحسم موقفه من تجديد عقد أشرف بن شرقي في الوقت الحالي

بالصور

وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجنة تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

تنظيم معرض ملابس لدعم أهالي 6 قرى بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد