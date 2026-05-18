بمشاركة 77 عضوا .. النيابة الإدارية تختتم دورة "آليات التحقيق والتصرف" في الشرقية | صور

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم، تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة حول "آليات التحقيق والتصرف – تطبيقات عملية"، بمحافظة الشرقية، وذلك خلال الفترة (16 - 18) مايو الجاري، بمشاركة 77 عضواً من مختلف النيابات الإدارية بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة الشرقية يتقدمهم المستشار فوزى عمر مدير المكتب الفني بالزقازيق ورئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بمحافظة الشرقية، والمستشار محمد عبدالعزيز مدير فرع الدعوى التأديبية بالمحافظة.

وقد استهلت فعاليات الختام بكلمة المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالحضور، ووجه التحية للمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للتعاون المثمر والبنّاء بين النيابة الإدارية والمحافظة الذي يعكس التكامل المؤسسي بين مؤسسات الدولة، ونقل خلالها خالص تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وتمنياته لهم بالتوفيق.

وأكد أن مركز التدريب القضائي يحرص على عقد هذه الدورة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لتعظيم وشمول الاستفادة لكافة السيدات والسادة الأعضاء بما ينعكس إيجابًا على أدائهم لرسالتهم السامية، وذلك من خلال تطبيقات وقضايا عملية في ضوء أحدث المبادئ القضائية والتعليمات القضائية للعمل بالنيابة الإدارية.

ومن جانبه رحب المستشار فوزى عمر مدير المكتب الفني ورئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالشرقية بالحضور، وأرسل خالص التحية للمستشار رئيس الهيئة، معربًا عن سعادته بعقد هذه الدورة التدريبية المميزة والتي سيكون لها دور بالغ في دعم قدرات السادة الأعضاء وصقل خبراتهم، واختتم كلمته بتوجيه الشكر لمركز التدريب القضائي لما بذلوه من مجهودات في تنسيق هذه الدورة وإخراجها في أفضل صورة.

هذا، وقد تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت وفقًا للترتيب الزمني التالي:

"بناء الجدارات القضائية"، وحاضر فيها المستشار الدكتور معتز الهلالي عضو مركز التدريب القضائي.

"صور جرائم العدوان على المال العام – العلاقة بين المسؤولية التأديبية والجنائية"، وحاضر فيها المستشار محمد كمال عجوة وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

"قواعد التحقيق التأديبي – ضمانات التحقيق"، وحاضر فيها المستشار محمود السقا مدير نيابة الزقازيق القسم الثاني.

"الشرعية الإجرائية في القضايا العملية – المخالفات المستمرة والوقتية – التقادم والسقوط – التحريز والاستكتاب"، وحاضر فيها المستشار شادى حامد عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب.

"المآخذ القضائية – من واقع عمل إدارة التفتيش القضائي"، وحاضر فيها المستشار عصام أبو الروس بإدارة التفتيش القضائي.

"فن التسبيب والتصرف"، وحاضر فيها المستشار مدحت عبد المتعال عضو المكتب الفنى بالشرقية.

"التطبيقات العملية على التحقيق والتصرف في القضايا – ورش عمل"، وحاضر فيها المستشار طارق فكرى مدير نيابة القنطرة شرق.

"ضوابط عمل الادعاء التأديبي – نماذج قضائية"، وحاضر فيها المستشار حسين منير فرع الدعوى التأديبية ببنى سويف.

"اختصاص المكاتب الفنية ولجان التأديب في ضوء التعليمات القضائية"، وحاضر فيها المستشار فوزى عمر مدير المكتب الفني بالزقازيق.

وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.