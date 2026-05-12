هيجيسيث: وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال ساريا.. وطهران أبدت رغبتها في العودة للمفاوضات
بعد نجاح المراجعتين الـ5 والـ6.. الرئيس السيسي يؤكد لـ"جورجيفا" التزام مصر باستكمال مسار الإصلاح
لبنان.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرته العملياتية على نهر الليطاني
الرئيس السيسي من نيروبي: حريصون على تنمية موارد حوض النيل بما يحقق المنفعة المشتركة
رئيس الوزراء يُتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدى عدد من الوزارات والجهات
ترامب: إيران ستتخلى عن تخصيب اليورانيوم وعن أي مسار يفضي إلى امتلاك سلاح نووي
إيران تهدد بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% حال تعرضها لهجوم جديد
الرئيس السيسي: نتطلع للارتقاء بالعلاقات مع كينيا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة
قتلى ومصابون في صفوف جيش الاحتلال.. هزة ضخمة في أركان إسرائيل| تفاصيل
وزير الحرب الأمريكي: لدينا خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر
تراجع ملحوظ في الزيت والفول.. خريطة أسعار السلع الأساسية اليوم
رويترز عن مسئول بالبنتاجون: تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار
الإشراف العام
حوادث

الحماية المدنية وأساليب الإطفاء والتعامل مع الحرائق.. ندوة لأعضاء النيابة الإدارية بالإسكندرية| صور

إسلام دياب

نظّمت شؤون مقر مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، برئاسة المستشار صالح سليم، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الموجّهة للجهاز الإداري ومسؤولي الخدمات المعاونة من العاملين بمجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسكندرية، تحت عنوان: "الحماية المدنية وأساليب الإطفاء والتعامل مع الحرائق"، وذلك باستضافة العقيد مصطفى خفاجة رئيس قسم التدريب بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية.
 

جاء ذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبناءً على ما عرضته إدارة النيابات برئاسة المستشار منتصر عبد العال، وفي ضوء التصور الذي وضعته إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن.


وتناولت الندوة عدة محاور رئيسية، شملت كيفية التصرف السليم عند نشوب الحرائق، وأساليب الإخلاء الآمن في حالات الطوارئ، والتعريف بأنواع طفايات الحريق وطرق استخدامها عمليًا، فضلًا عن تعزيز الوعي الوقائي للحفاظ على الأرواح والمنشآت والممتلكات. 

كما شهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور، وحرصًا على الاستفادة من الجوانب العملية والتوعوية التي تضمّنها اللقاء، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع المواقف الطارئة وتعزيز ثقافة السلامة المهنية.

وفي ختام فعاليات الندوة، حرص المستشار صالح سليم مسئول شئون المقر، على توجيه الشكر للعقيد مصطفى خفاجة، ولممثلي إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، لما قدموه من شرحٍ وافٍ ومعلومات قَيِّمة شملت كافة جوانب التعامل السريع مع حالات الحريق والطوارئ.

يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية؛ بما يضمن الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات للأعضاء والعاملين والمترددين على مقارها في كافة محافظات الجمهورية، من خلال نشر الوعي بإجراءات السلامة والحماية المدنية، والتدريب على أساليب الوقاية والتعامل السريع والآمن مع الحرائق والطوارئ، بما يعزز من جاهزية العاملين ويُسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لتؤدي بها النيابة الإدارية رسالتها السامية في تحقيق العدالة.

