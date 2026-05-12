الحماية المدنية وأساليب الإطفاء والتعامل مع الحرائق.. ندوة لأعضاء النيابة الإدارية بالإسكندرية| صور

نظّمت شؤون مقر مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، برئاسة المستشار صالح سليم، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الموجّهة للجهاز الإداري ومسؤولي الخدمات المعاونة من العاملين بمجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسكندرية، تحت عنوان: "الحماية المدنية وأساليب الإطفاء والتعامل مع الحرائق"، وذلك باستضافة العقيد مصطفى خفاجة رئيس قسم التدريب بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية.



جاء ذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبناءً على ما عرضته إدارة النيابات برئاسة المستشار منتصر عبد العال، وفي ضوء التصور الذي وضعته إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن.



وتناولت الندوة عدة محاور رئيسية، شملت كيفية التصرف السليم عند نشوب الحرائق، وأساليب الإخلاء الآمن في حالات الطوارئ، والتعريف بأنواع طفايات الحريق وطرق استخدامها عمليًا، فضلًا عن تعزيز الوعي الوقائي للحفاظ على الأرواح والمنشآت والممتلكات.

كما شهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور، وحرصًا على الاستفادة من الجوانب العملية والتوعوية التي تضمّنها اللقاء، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع المواقف الطارئة وتعزيز ثقافة السلامة المهنية.

وفي ختام فعاليات الندوة، حرص المستشار صالح سليم مسئول شئون المقر، على توجيه الشكر للعقيد مصطفى خفاجة، ولممثلي إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، لما قدموه من شرحٍ وافٍ ومعلومات قَيِّمة شملت كافة جوانب التعامل السريع مع حالات الحريق والطوارئ.

يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية؛ بما يضمن الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات للأعضاء والعاملين والمترددين على مقارها في كافة محافظات الجمهورية، من خلال نشر الوعي بإجراءات السلامة والحماية المدنية، والتدريب على أساليب الوقاية والتعامل السريع والآمن مع الحرائق والطوارئ، بما يعزز من جاهزية العاملين ويُسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لتؤدي بها النيابة الإدارية رسالتها السامية في تحقيق العدالة.