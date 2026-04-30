ختام دورة تدريبية للنيابة الإدارية لتعلم لغة الإشارة للصم وضعاف السمع

اختتمت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، وبالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان “تعلم لغة الإشارة الخاصة بالصُم ومرضى ضعاف السمع”

والتي جرى عقدها خلال الفترة من 26 - 30 إبريل الجاري، بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 33 من أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية من مختلف جهات العمل، تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار نَهج النيابة الإدارية حيال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 - 2030.

وقد تضمن البرنامج التدريبي للدورة عدة محاور، شملت شرح مبادئ لغة الإشارة وأساليب التواصل، وألقتها فيروز الجوهري مترجم ومدرب لغة الإشارة ومسئول ملف الإعاقة بالمجلس، واستعراض لتطبيقات عملية ومحاكاة للغة الإشارة أجراها محمد محمود، مصور ومونتير بالمجلس.

وفي ختام الفعاليات تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة في الدورة التدريبية.