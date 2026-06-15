أمل مجدي: إنهاء مستحقات شركاء البترول يعزز جاذبية مصر الاستثمارية في الطاقة والتعدين

قالت الكاتبة الصحفية أمل مجدي، المتخصصة في شئون الطاقة والتعدين، إن الوصول إلى صفر مديونية إنجازاً مالياً كبيراً على مستوى الدول، ولابد أن نذكر اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعطاؤه هذا الملف أولوية قصوى ويحسب للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الحقيقة عمله الدؤوب بالوزارة وما تحقق من إنجازات كبيرة وجذب للاستثمارات نتيجة جهوده وتحقق ذلك خلال استراتيجيات ثابتة تعتمد على سداد المستحقات بالكامل عبر جدولة الديون.

وتابعت مجدي خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز: هبطت المستحقات من مستوى 6.1 مليار في 2024 إلى صفر مديونيات في 10 يونيو الجاري.

ولفتت إلى أن هذا يؤكد مصداقية الحكومة المصرية في الوفاء بتعهداتها تجاه الشركات العالمية ، ويساعد الشركاء الأجانب على ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشافات.

ونوهت بأن الوصول إلى صفر مديونيات ينعكس على قطاع التعدين ويفتح آفاقاً واسعة للبحث والاستكشاف، وسوف يشجع كبرى الشركات العالمية على المشاركة في المزايدات التعدينية.

وتابعت: يساعد أيضاً في تحفيز الشركات لاستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية في المسح والاستكشاف، مع توجيه عوائد الطاقة لدعم البنية التحتية والمشروعات التعدينية.

وضع مصر على الخريطة الدولية للطاقة

وأكدت أن تصفية مستحقات الشركاء تعزز جاذبية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار ويدعم مكانتها الاستراتيجية إقليمياً ودوليًا، مع تعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في شرق المتوسط.