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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لطلاب الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني
نتيجة الثانوية العامة 2026

يترقب طلاب الثانوية العامة 2026 انطلاق تنسيق الجامعات 2026، بينما يبحث البعض عن تنسيق الثانوية العامة 2025 لتوقع مؤشرات تنسيق الكليات .

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الثانوية العامة 2025

وقد جاءت الحدود الدنيا للشعب العلمية - نظام حديث في تنسيق الثانوية العامة 2025: 

هندسة بترول وتعدين السويس 305 

طب القاهرة 303.5 

طب المنصورة 303.5 

طب الزقازيق 303 

طب الإسكندرية 302.5 

طب فاقوس 302.5 

طب دمياط 302.5 

طب كفر الشيخ 301.5 

طب طنطا 301.5 

طب عين شمس 301 

طب بور سعيد 300.5 

طب سوهاج 300.5 

طب المنوفية بشبين الكوم 300.5 

طب بنها 300.5 

طب قناة السويس بالإسماعيلية 300 

طب حلوان 300 

طب السويس 299.5 

طب الفيوم 299.5 

طب بني سويف 299 

طب جنوب الوادي 299 

طب الاقصر 298.5 

طب العريش 298.5 

طب المنيا 298.5 

طب أسيوط 298.5 

طب أسنان المنصورة 298 

طب الوادي الجديد 298 

طب أسوان 298 

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 297.5 

طب أسنان الزقازيق 297.5 

طب أسنان كفر الشيخ 297.5 

طب أسنان جنوب الوادي 297.5 

طب أسنان طنطا 297 

طب أسنان عين شمس 297 

صيدلة سوهاج 297 

طب أسنان الإسكندرية 297 

طب أسنان القاهرة 297 

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 297 

طب أسنان المنيا 297 

طب أسنان أسيوط 297 

طب أسنان المنوفية 296.5 

طب أسنان السويس 296.5 

طب أسنان بني سويف 296.5 

طب أسنان الفيوم 296.5 

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 296.5 

هندسة القاهرة 296 

صيدلة المنصورة 296 

هندسة المنصورة 296 

صيدلة جنوب الوادي 296 

صيدلة أسيوط 295.5 

علاج طبيعي جنوب الوادي 295.5 

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 295.5 

صيدلة الزقازيق 295.5 

علاج طبيعي كفر الشيخ 295.5 

علاج طبيعي قناة السويس 295 

علاج طبيعي بورسعيد 295 

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 295 

هندسة الزقازيق 295 

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 295 

صيدلة المنيا 295 

علاج طبيعي بنها 295 

هندسة عين شمس 295 

صيدلة طنطا 295 

صيدلة المنوفية 294.5 

صيدلة بور سعيد 294.5 

صيدلة عين شمس 294.5 

صيدلة دمنهور 294.5 

صيدلة القاهرة     294.5 

صيدلة الإسكندرية 294.5 

صيدلة بني سويف 294.5 

علاج طبيعي السويس  294.5 

علاج طبيعي القاهرة 294.5 

علاج طبيعي بني سويف 294.5 

صيدلة ج الوادي الجديد 294 

صيدلة مدينة السادات 294 

صيدلة حلوان 294 

صيدلة الفيوم 294 

هندسة جنوب الوادي 293.5 

هندسة دمياط 293.5 

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 293.5 

هندسة سوهاج 293 

هندسة بور سعيد 293 

هندسة طنطا 292.5 

هندسة بنها 292 

هندسة كفر الشيخ 292 

هندسة بنها بشبرا 291.5 

هندسة حلوان 291 

كلية الهندسة جامعة دمنهور 291 

هندسة المنوفية بشبين الكوم 290.5 

هندسة السويس 290.5 

هندسة الإسكندرية 290.5 

هندسة حلوان بالمطرية 290 

هندسة الفيوم 289.5 

هندسة أسيوط 289 

هندسة بني سويف 288.5 

هندسة أسوان 288.5 

هندسة المنيا 288 

هندسة الطاقة أسوان 287.5 

هندسة الوادي الجديد 287.5 

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 284 

تخطيط عمراني القاهرة 284

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