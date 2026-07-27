بعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 رسميا، اتجهت أنظار آلاف الطالبات وأولياء الأمور إلى متابعة مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر للعام الجامعي 2026-2027، خاصة للكليات التي تشهد إقبالا كبيرا مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والعلوم والتمريض، في انتظار إعلان الحد الأدنى الرسمي للقبول وبدء أعمال التنسيق الإلكتروني.

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2026

ورغم أن مكتب تنسيق جامعة الأزهر لم يعلن حتى الآن الحدود الدنيا للقبول بالكليات، فإن تنسيق العام الماضي يظل المؤشر الأقرب لتوقع الحد الأدنى للقبول هذا العام، إلى حين إعلان النتائج الرسمية بعد انتهاء أعمال التنسيق وحساب المجمع التكراري للطلاب.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

اعتمد الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 54.18%، فيما سجل القسم العلمي نسبة نجاح 61.53%، مقابل 45.83% للقسم الأدبي.

ومع إعلان النتيجة رسميا، بدأ الطلاب في البحث عن الكليات المتاحة ومؤشرات القبول بكليات جامعة الأزهر، استعدادا لانطلاق أعمال التنسيق خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2026

تعتمد مؤشرات تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر على عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

نسبة النجاح العامة في الثانوية الأزهرية.

إجمالي أعداد الطلاب الناجحين.

الطاقة الاستيعابية للكليات.

رغبات الطلاب أثناء تسجيل التنسيق.

الحدود الدنيا للقبول في العام الدراسي السابق.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن الحدود الدنيا للقبول قد تظل قريبة من تنسيق العام الماضي، مع احتمالية حدوث ارتفاع أو انخفاض طفيف وفقا للمجمع التكراري وأعداد المتقدمين لكل كلية.

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2026

موعد إعلان تنسيق جامعة الأزهر 2026

من المنتظر أن يعلن مكتب تنسيق جامعة الأزهر خلال الفترة المقبلة الجدول الزمني الخاص بتسجيل الرغبات، وذلك عقب الانتهاء من اعتماد قواعد القبول بالكليات.

ومن المتوقع أن تتضمن مراحل التنسيق:

إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى.

فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيا.

إعلان نتيجة المرحلة الأولى.

بدء المرحلة الثانية.

فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق جامعة الأزهر

عقب فتح باب التنسيق، يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع تنسيق جامعة الأزهر.

تسجيل رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.

ترتيب الرغبات وفقا للمجموع.

مراجعة البيانات وحفظ الرغبات.

طباعة إيصال التسجيل للاحتفاظ به.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2026

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية رسميا.

نسبة النجاح العامة بلغت 54.18%.

نسبة نجاح القسم العلمي 61.53%.

مؤشرات القبول تستند حاليا إلى تنسيق العام الماضي.

لم يتم إعلان الحد الأدنى الرسمي للكليات حتى الآن.

تسجيل الرغبات سيكون إلكترونيا.

يحق للطلاب تعديل رغباتهم خلال فترة فتح باب التنسيق.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا من خلال بوابة الأزهر عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.

اختيار خدمة نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.

إدخال الرقم القومي أو رقم الجلوس.

الضغط على زر عرض النتيجة.

الاطلاع على درجات جميع المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية وحالة الطالب.

انتظار الإعلان الرسمي

ويواصل طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن جامعة الأزهر ومكتب التنسيق، انتظارا لإعلان الحدود الدنيا للكليات وبدء تسجيل الرغبات، حيث ستحدد النتائج النهائية والمجمع التكراري فرص الالتحاق بمختلف الكليات خلال العام الجامعي 2026-2027.

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2026

مؤشرات تنسيق الكليات بجامعة الأزهر اعتمادا على تنسيق العام الماضي:





