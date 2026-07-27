قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير: الأرض دخلت مرحلة الخطر البيئي وحرائق الغابات تهدد مستقبل الكوكب
وفاة نجل شقيقة شيخ الأزهر عن عمر 60 عاما
بعد اعتراض مسيّرتين.. طائرة نتنياهو تقلع لواشنطن من قاعدة عسكرية في النقب
قرار غامض بتأجيل سفر نتنياهو إلى أمريكا للقاء ترامب.. تفاصيل
بن جفير يهاجم ترامب من جديد.. الرئيس الأمريكي رجل ساذج في التعامل مع ملف إيران
أمين عمر يقود طاقم تحكيم مباراة أهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال
لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة
وزير الخارجية السوداني يثمن مواقف القاهرة الداعمة لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني موقف مصر الداعم لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر للمشاركة في إعادة إعمار السودان
الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية بالعلمين
مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال.. والقاهرة تستحوذ على 90% من الشركات الناشئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2026

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2026
مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2026
محمد غالي

بعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 رسميا، اتجهت أنظار آلاف الطالبات وأولياء الأمور إلى متابعة مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر للعام الجامعي 2026-2027، خاصة للكليات التي تشهد إقبالا كبيرا مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والعلوم والتمريض، في انتظار إعلان الحد الأدنى الرسمي للقبول وبدء أعمال التنسيق الإلكتروني.

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2026

ورغم أن مكتب تنسيق جامعة الأزهر لم يعلن حتى الآن الحدود الدنيا للقبول بالكليات، فإن تنسيق العام الماضي يظل المؤشر الأقرب لتوقع الحد الأدنى للقبول هذا العام، إلى حين إعلان النتائج الرسمية بعد انتهاء أعمال التنسيق وحساب المجمع التكراري للطلاب.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

اعتمد الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 54.18%، فيما سجل القسم العلمي نسبة نجاح 61.53%، مقابل 45.83% للقسم الأدبي.

ومع إعلان النتيجة رسميا، بدأ الطلاب في البحث عن الكليات المتاحة ومؤشرات القبول بكليات جامعة الأزهر، استعدادا لانطلاق أعمال التنسيق خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2026 

تعتمد مؤشرات تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر على عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

نسبة النجاح العامة في الثانوية الأزهرية.
إجمالي أعداد الطلاب الناجحين.
الطاقة الاستيعابية للكليات.
رغبات الطلاب أثناء تسجيل التنسيق.
الحدود الدنيا للقبول في العام الدراسي السابق.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن الحدود الدنيا للقبول قد تظل قريبة من تنسيق العام الماضي، مع احتمالية حدوث ارتفاع أو انخفاض طفيف وفقا للمجمع التكراري وأعداد المتقدمين لكل كلية.

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2026

موعد إعلان تنسيق جامعة الأزهر 2026

من المنتظر أن يعلن مكتب تنسيق جامعة الأزهر خلال الفترة المقبلة الجدول الزمني الخاص بتسجيل الرغبات، وذلك عقب الانتهاء من اعتماد قواعد القبول بالكليات.

ومن المتوقع أن تتضمن مراحل التنسيق:

إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى.
فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيا.
إعلان نتيجة المرحلة الأولى.
بدء المرحلة الثانية.
فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق جامعة الأزهر

عقب فتح باب التنسيق، يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع تنسيق جامعة الأزهر.
تسجيل رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.
ترتيب الرغبات وفقا للمجموع.
مراجعة البيانات وحفظ الرغبات.
طباعة إيصال التسجيل للاحتفاظ به.

 تنسيق الثانوية الأزهرية 2026

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية رسميا.
نسبة النجاح العامة بلغت 54.18%.
نسبة نجاح القسم العلمي 61.53%.
مؤشرات القبول تستند حاليا إلى تنسيق العام الماضي.
لم يتم إعلان الحد الأدنى الرسمي للكليات حتى الآن.
تسجيل الرغبات سيكون إلكترونيا.
يحق للطلاب تعديل رغباتهم خلال فترة فتح باب التنسيق.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا من خلال بوابة الأزهر عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.
اختيار خدمة نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.
إدخال الرقم القومي أو رقم الجلوس.
الضغط على زر عرض النتيجة.
الاطلاع على درجات جميع المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية وحالة الطالب.

انتظار الإعلان الرسمي

ويواصل طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن جامعة الأزهر ومكتب التنسيق، انتظارا لإعلان الحدود الدنيا للكليات وبدء تسجيل الرغبات، حيث ستحدد النتائج النهائية والمجمع التكراري فرص الالتحاق بمختلف الكليات خلال العام الجامعي 2026-2027.

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2026

مؤشرات تنسيق الكليات بجامعة الأزهر اعتمادا على تنسيق العام الماضي: 


 

نتيجة الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر التنسيق الإلكتروني مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

عداد الكهرباء

لو عدى عشر سنين.. احذر غرامات يعرضك لها عداد الكهرباء

التموين

التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم

ترشيحاتنا

الجهاز العصبي

علامات تشير لاحتياج جهازك العصبي إلى الراحة.. لا تتجاهلها

البسبوسة

طريقة عمل بسبوسة زي الجاهزة

صورة أرشيفية

النعام بلا أسنان.. هل تعلم ما هي طريقته في هضم الطعام؟ |فيديو

بالصور

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

يوفر 6 آلاف فرصة.. وزير العمل ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى تشغيل بجامعة الزقازيق

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

بالأبيض الملفت.. روجينا رفقة زوجها في الساحل الشمالي

روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى

بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد