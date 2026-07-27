بعد اعتراض مسيّرتين.. طائرة نتنياهو تقلع لواشنطن من قاعدة عسكرية في النقب

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إقلاع طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متجهة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، من قاعدة عسكرية في منطقة النقب.

جاء هذا الإقلاع بعد فترة وجيزة من إعلان الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرتين مسيّرتين بالقرب من الحدود الأردنية، حيث تم إسقاطهما قبل اختراق الأجواء الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين في بيان أنه اعترض مسيرتين تم رصدهما في منطقة الحدود مع الأردن.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" جرت عملية الاعتراض في الأجواء القريبة من منطقة البحر الميت، وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن المسيرتين لم تخترقا أو تعبرا إلى داخل إسرائيل.

وأشار البيان العسكري الإسرائيلي إلى فتح تحقيق فوري لفحص وتحديد مصدر إطلاق هاتين المسيرتين والجهة المسؤولة عنهما.

كانت تقارير عبرية قد أشارت في وقت سابق من اليوم إلى تأجيل موعد الإقلاع الذي كان مقررا صباحا دون ذكر الأسباب، قبل أن يؤكد الإعلام العبري إقلاع الطائرة لاحقا من قاعدة بالنقب.

ويتوجه نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لبحث ملفات إقليمية ساخنة وعلى رأسها التصعيد مع إيران.