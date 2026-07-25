نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

في لحظة تبدو فيها خريطة العالم السياسية أقرب إلى إعادة التشكل منها إلى الاستقرار، تتزاحم الأزمات الدولية بشكل غير مسبوق، من الشرق الأوسط إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية، في مشهد يعكس بوضوح أن النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب الباردة يمر بأخطر اختبار له منذ عقود.

الشرق الأوسط: من التوتر إلى حافة الانفجار

التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لم يعد مجرد أزمة تقليدية، بل تحول إلى مواجهة مفتوحة تحمل في طياتها احتمالات التوسع. استمرار الضربات الأمريكية داخل إيران لعدة أيام متتالية، يقابله رد إيراني غير مباشر عبر التهديد بمضيق هرمز، والدفع بحلفائها الإقليميين إلى واجهة الصراع، خاصة في البحر الأحمر.

دخول الحوثيين على خط المواجهة عبر استهداف ناقلات النفط لم يكن حدثًا عابرًا، بل مؤشرًا على أن الصراع لم يعد محصورًا في جغرافيا محددة، بل أصبح يهدد شرايين التجارة العالمية. النتيجة الطبيعية لذلك كانت ارتفاع أسعار النفط، وعودة القلق إلى الأسواق الدولية، في ظل خوف حقيقي من تعطل الإمدادات.

أوكرانيا: حرب بلا نهاية في الأفق

في أوروبا، لا يزال الجمود هو العنوان الأبرز للحرب في أوكرانيا. ورغم الحديث الأمريكي عن “أفكار جديدة” لإنهاء الصراع، فإن الواقع يشير إلى استمرار حالة الاستنزاف، في ظل تمسك كل طرف بمواقفه.

العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا تعكس إصرار الغرب على مواصلة الضغط، لكنها في الوقت نفسه تؤكد غياب أي أفق سياسي قريب للحل. وهكذا تتحول الحرب إلى صراع طويل الأمد، يستهلك الموارد ويعيد تشكيل التحالفات الدولية.

العالم الداخلي: أزمات حكم وتراجع الديمقراطية

بعيدًا عن ميادين القتال، يشهد العالم تحولات سياسية داخلية لا تقل خطورة. في نيكاراجوا، يثير التوجه لإلغاء الانتخابات مخاوف من ترسيخ نموذج سلطوي جديد، بينما تعيش الولايات المتحدة نفسها حالة استقطاب سياسي حاد، انعكس في صراعات داخلية حول الميزانية والسياسات الخارجية.

هذه التطورات تكشف عن ظاهرة أوسع: تراجع النموذج الديمقراطي في بعض المناطق، وصعود أنماط حكم أكثر تشددًا، في وقت يفترض فيه أن يكون العالم أكثر استقرارًا وانفتاحًا.

مصر: التوازن الصعب في عالم مضطرب

وسط هذا المشهد المعقد، تحاول مصر الحفاظ على موقعها عبر سياسة توازن دقيقة بين القوى الكبرى. فهي ليست طرفًا مباشرًا في الصراعات، لكنها تقع في قلب تداعياتها، بحكم موقعها الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية.

الاقتصاد المصري يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، بينما تظل قناة السويس والبحر الأحمر نقاط حساسة لأي تصعيد إقليمي. لذلك، تعتمد القاهرة على الدبلوماسية الاقتصادية وتنويع العلاقات الدولية كوسيلة لتقليل المخاطر.

عالم بلا قواعد واضحة

ما يجمع بين هذه الأزمات ليس فقط تزامنها، بل طبيعتها. فالعالم يشهد عودة واضحة لمنطق القوة، في ظل تراجع دور المؤسسات الدولية، وعجزها عن فرض حلول أو حتى احتواء النزاعات.

لم تعد القوانين الدولية كافية لردع الحروب، ولم تعد التحالفات ثابتة كما كانت، بل أصبحت أكثر سيولة، تتحرك وفق المصالح اللحظية.

: إلى أين يتجه العالم؟

المشهد الحالي لا يمكن اعتباره مرحلة عابرة، بل هو بداية لتحول أعمق في شكل النظام الدولي.

شرق أوسط يشتعل، وأوروبا تستنزف، ودول تعيد تعريف أنظمتها السياسية… كلها إشارات إلى أن العالم يدخل مرحلة جديدة، قد تكون أكثر اضطرابًا وأقل قابلية للتنبؤ.

يبقى السؤال مفتوحًا:

هل ينجح العالم في إعادة بناء نظام أكثر توازنًا، أم أننا نتجه نحو عصر تتكرر فيه الأزمات، وتصبح فيه الحروب جزءًا دائمًا من المشهد الدولي؟

الاقتصاد العالمي: رهينة السياسة والصراعات

لم يعد الاقتصاد العالمي يعمل بمعزل عن السياسة، بل أصبح أول المتأثرين بأي تصعيد عسكري أو توتر جيوسياسي. ارتفاع أسعار النفط، اضطراب سلاسل الإمداد، وتذبذب الأسواق المالية كلها مؤشرات على أن الاقتصاد أصبح رهينة مباشرة للصراعات الدولية.

الأزمات الحالية كشفت هشاشة النظام الاقتصادي العالمي، خاصة في الدول النامية التي تتحمل العبء الأكبر من التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، دون أن تكون طرفًا في الصراع.

صعود القوى الإقليمية: لاعبون جدد في المشهد

في ظل انشغال القوى الكبرى بصراعاتها، بدأت قوى إقليمية في تعزيز أدوارها السياسية والعسكرية، مستغلة الفراغ النسبي في بعض المناطق. هذا الصعود يعيد تشكيل موازين القوى، ويجعل المشهد أكثر تعقيدًا، حيث لم تعد القرارات الدولية حكرًا على الدول الكبرى فقط.

هذا التحول قد يؤدي إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب، لكنه في الوقت نفسه يحمل مخاطر تضارب المصالح وغياب التنسيق.

الإعلام والحرب: معركة الرواية

لم تعد الحروب تُخاض فقط بالسلاح، بل أصبحت “الرواية” جزءًا أساسيًا من الصراع. كل طرف يسعى لفرض روايته على الرأي العام العالمي، مستخدمًا الإعلام التقليدي ومنصات التواصل الاجتماعي.

هذا التداخل بين الإعلام والسياسة يجعل من الصعب الوصول إلى حقيقة كاملة، ويزيد من حالة الاستقطاب، حيث يتحول المتلقي إلى جزء من المعركة دون أن يشعر.

مستقبل التحالفات الدولية: سيولة غير مسبوقة

التحالفات التي كانت تبدو ثابتة لعقود، أصبحت اليوم أكثر مرونة وتغيرًا. دول تعيد حساباتها وفق مصالحها الاقتصادية والأمنية، حتى لو تعارض ذلك مع تحالفاتها التقليدية.

هذه السيولة في العلاقات الدولية تعني أن العالم يدخل مرحلة جديدة، حيث لا يوجد “معسكر ثابت”، بل شبكة معقدة من المصالح المتغيرة.

لحظة تاريخية فاصلة

كل المؤشرات تؤكد أننا أمام لحظة تاريخية فارقة، قد تعيد تشكيل النظام العالمي بالكامل. الأزمات المتزامنة، والتصعيد المستمر، وتراجع الأطر التقليدية لإدارة الصراعات، كلها عوامل تشير إلى أن العالم لن يعود كما كان.

وفي ظل هذا الواقع، تصبح القدرة على التكيف، وقراءة التحولات، واتخاذ قرارات متوازنة، هي التحدي الأكبر أمام الدول، خاصة تلك التي تسعى للحفاظ على استقرارها وسط عاصفة عالمية لا تهدأ.

الحركة الصهيونية العالمية: نفوذ ممتد في قلب المعادلة

لا يمكن قراءة المشهد الدولي الحالي بمعزل عن تأثير الحركة الصهيونية العالمية، التي تمثل أحد الفاعلين غير التقليديين في السياسة الدولية. فهذه الحركة، عبر شبكاتها السياسية والاقتصادية والإعلامية، نجحت في ترسيخ حضورها داخل دوائر صنع القرار في عدد من الدول الكبرى، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي ظل التصعيد في الشرق الأوسط، يتزايد دور هذا النفوذ في توجيه السياسات، سواء من خلال دعم مواقف متشددة تجاه إيران، أو في إعادة صياغة أولويات الأمن الإقليمي بما يخدم توازنات محددة. وهو ما يجعل الصراع الحالي ليس فقط صراع دول، بل أيضًا صراع رؤى وأجندات عابرة للحدود.

التيارات الدينية: عودة الأيديولوجيا إلى قلب السياسة

بالتوازي مع التحولات الجيوسياسية، يشهد العالم عودة قوية للتيارات الدينية كعامل مؤثر في السياسة الدولية. من الحركات الدينية في الشرق الأوسط، إلى اليمين الديني في الغرب، أصبحت الأيديولوجيا الدينية تلعب دورًا متزايدًا في توجيه القرارات السياسية وصياغة المواقف.

هذا التداخل بين الدين والسياسة يضيف بعدًا أكثر تعقيدًا للصراعات القائمة، حيث لم تعد النزاعات مجرد صراعات مصالح، بل باتت تحمل في طياتها أبعادًا عقائدية وهوياتية. وهو ما يزيد من صعوبة الوصول إلى حلول سياسية سريعة، ويجعل الصراعات أكثر عمقًا واستمرارية.

الاقتصاد السياسي للصراع: من يحرك القرار؟

وراء كل صراع ظاهر، تقف شبكة معقدة من المصالح الاقتصادية التي تسعى لتوجيه مسار الأحداث بما يخدم نفوذها. شركات الطاقة الكبرى، وصناعات السلاح، والمؤسسات المالية الدولية، جميعها أطراف غير معلنة لكنها فاعلة في تشكيل القرار السياسي العالمي.

في ظل التوترات الحالية، تتقاطع هذه المصالح مع السياسات الرسمية، بحيث يصبح من الصعب الفصل بين القرار السيادي للدول وبين الضغوط الاقتصادية التي تمارسها مراكز القوة العالمية. وهنا يتحول الصراع من مجرد مواجهة سياسية إلى منظومة متشابكة من المصالح، يصعب تفكيكها أو السيطرة عليها.

المجتمعات بين الخوف والتكيف

على الجانب الآخر، تقف الشعوب كأكثر الأطراف تأثرًا بهذه التحولات، حيث تواجه ضغوطًا متزايدة على مستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي. ارتفاع الأسعار، القلق من الحروب، وتزايد الخطاب المتشدد، كلها عوامل تدفع المجتمعات إلى حالة من التوتر المستمر.

لكن في المقابل، تظهر قدرة ملحوظة على التكيف، سواء من خلال البحث عن بدائل اقتصادية، أو إعادة تشكيل الأولويات الاجتماعية. هذا التوازن بين الخوف والتكيف قد يكون العامل الحاسم في تحديد شكل المرحلة القادمة، خاصة في الدول التي تواجه تحديات مركبة على المستويين الداخلي والخارجي.