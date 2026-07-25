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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني بشأن نتائج تظلمات الاستبعاد من بطاقات التموين

بطاقات التموين
بطاقات التموين
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بسؤال عاجل إلى الحكومة بشأن تأخر إعلان نتائج تظلمات بطاقات التموين، مطالبًا بسرعة حسم الملفات المعلقة وإعلان موقف المواطنين الذين تقدموا بتظلمات لاستعادة الدعم التمويني.

 آلاف الأسر تنتظر إعلان نتائج التظلمات

وقال إمام، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن آلاف الأسر تنتظر إعلان نتائج التظلمات، في ظل احتياجها إلى الدعم التمويني، مؤكدًا أن استمرار التأخير يضاعف معاناة المواطنين ويستلزم توضيحًا رسميًا من الحكومة بشأن أسباب عدم إعلان النتائج حتى الآن.

وأشار إلى أن وزارة التموين كانت قد أكدت استمرار تلقي التظلمات للمواطنين المستبعدين من منظومة الدعم، مع التعهد بفحص جميع الطلبات وفقًا للضوابط المنظمة، كما أعلنت أن نتائج الفحص سيتم إعلانها عقب الانتهاء من مراجعة الطلبات، مع إعادة تفعيل البطاقات المستحقة بعد ثبوت أحقيتها في الدعم.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني الذي أعلنته الحكومة، والإسراع في إعلان نتائج التظلمات، بما يضمن حقوق المواطنين المستحقين للدعم ويحقق الشفافية في إدارة منظومة البطاقات التموينية.

تقديم التظلمات

وكانت وزارة التموين قد أتاحت للمواطنين تقديم التظلمات عبر استكمال تحديث البيانات من خلال منصة "مصر الرقمية" ثم التوجه إلى مكاتب التموين المختصة، مؤكدة أن الطلبات تخضع للفحص وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، مع إعادة تشغيل البطاقات التي يثبت استحقاق أصحابها للدعم.

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