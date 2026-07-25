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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انسحاب ميار شريف من نصف نهائي بطولة هامبورج المفتوحة للتنس.. اعرف السبب

ميار شريف
ميار شريف
أ ش أ

انسحبت ميار شريف، لاعبة التنس المصرية، من الدور النصف النهائي ببطولة بيتباندا هامبورج المفتوحة، ذات 250 نقطة، أمام نظيرتها الألمانية تمارا كورباتش، المصنفة رقم 81 عالميا.

وخسرت ميار في المجموعة الأولى بالمباراة 1-6 وفي المجموعة الثانية انسحبت بسبب إصابة عضلية بعد تأخرها في النتيجة 0-2.

وتغلبت ميار شريف في الأدوار السابقة بالبطولة على نظيرتها الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة رقم 93 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 7-6 و6-7 و6-4 بالدور ربع النهائي وعلى الفرنسية السا جاكيوموت، المصنفة رقم 104 عالميا، بمجموعتين بواقع 6-2 و6-3 بالدور الثاني "16” وبصعوبة على السويسرية سيمونا والتيريت، المصنفة رقم 91 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 5-7 و6-4 و 7-6 بالدور الأول “32”.

وتقام البطولة بألمانيا خلال الفترة من 19 وحتى 26 من شهر يوليو الجاري.

ميار شريف لاعبة التنس المصرية نصف النهائي هامبورج المفتوحة انسحبت

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