البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة بـ 135 مليار جنيه.. غدا

رفع البنك المركزي المصري من حجم طرح أدوات الدين المحلية اعتباراً من غد الأحد 26-7-2026؛ بقيمة 30 مليار جنيه بما يوازي 584.5 مليون دولار على أساس أسبوعي.

وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه إنه يخطط لطرح أجلي 182 و 364 يوما بالإضافة استحقاق خزانة ذو عائد ثابت لمدة 3 سنوات؛ بهدف دعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة نيابة عن وزارة المالية.

وأضاف البنك المركزي المصري إنه من المخطط بيع أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليار جنيه بما يعادل 2.33 مليار دولار .

ومن المخطط أن يتم بيع أجل 182 يوما بقيمة 50 مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ 70 مليار جنيه.

كما يستهدف البنك المركزي بيع سندات خزانة من استحقاق 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه .

هذا ويستهدف البنك المركزي المصري بيع أذون وسندات خزانة على مدار الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 267.5 مليار جنيه بما يعادل 5.214 مليار دولار .

ومع طرح أجلي خزانة بقيمة 135 مليار جنيه اعتبارًا من غدا الأحد؛ سيتم بيع أجلي 91 و 273 يوما واستحقاقي خزانة عامين و 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه، ليصل بذلك مجمل الطرحين 135 مليار جنيه بما يعادل 2.534 مليار دولار.