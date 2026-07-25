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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة بـ 135 مليار جنيه.. غدا

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

رفع البنك المركزي المصري من حجم طرح أدوات الدين المحلية اعتباراً من غد الأحد 26-7-2026؛ بقيمة 30 مليار جنيه بما يوازي 584.5 مليون دولار على أساس أسبوعي.

وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه إنه يخطط لطرح أجلي 182 و 364 يوما  بالإضافة استحقاق خزانة ذو عائد ثابت لمدة 3 سنوات؛ بهدف دعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة نيابة عن وزارة المالية.

وأضاف البنك المركزي المصري إنه من المخطط بيع أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليار جنيه بما يعادل 2.33 مليار دولار .

ومن المخطط أن يتم بيع أجل 182 يوما بقيمة 50 مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ 70 مليار جنيه.

كما يستهدف البنك المركزي بيع سندات خزانة من استحقاق 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه .

هذا ويستهدف البنك المركزي المصري بيع أذون وسندات خزانة على مدار الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 267.5 مليار جنيه بما يعادل 5.214 مليار دولار .

ومع طرح أجلي خزانة بقيمة 135 مليار جنيه اعتبارًا من غدا الأحد؛ سيتم بيع أجلي 91 و 273 يوما واستحقاقي خزانة عامين و 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه، ليصل بذلك مجمل الطرحين 135 مليار جنيه بما يعادل 2.534 مليار دولار.

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