جاري الرصد.. رفعت فياض يكشف عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شئون التعليم، أن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 انتهت وجاري حاليا الرصد وتحديد أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 .

وتابع في مداخلة هاتفية في تغطية خاصة على قناة صدى البلد، التي يقدمها أحمد دياب ومحمد جوهر، أنه من المتوقع ظهور النتيجة يوم الخميس القادم وحال حدوث تأخير قد تمتد إلى يومي السبت أو الأحد المقبلين.



وأكد فياض، المتخصص في شئون التعليم، أنه لا يمكن تعديل مجاميع طلاب الثانوية العامة بعد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم إلا من خلال الكنترولات.



وأشار إلى أن النتيجة الرسمية عندما يتم إعلانها ستكون صحيحة ولا يوجد بها أخطاء، مؤكدًا أن التظلمات لا قيمة لها إذا كانت بخصوص أسئلة الاختيار من متعدد ونسبتها 85 % من الأسئلة.



وشدد على أن التظلمات يتم النظر فيها بعد عرضها على مستشار المادة على أسئلة مقالية ونسبتها 15 %.