الأهلي والزمالك والعميد .. 6 قرارات حاسمة في اجتماع اتحاد الكرة

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم هوية الأندية التي ستمثل الكرة المصرية في البطولات القارية خلال موسم 2026-2027، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الذي شهد اعتماد المشاركات الرسمية في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وجاءت قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم كالتالي:-

اعتماد مشاركة الزمالك وبيراميدز في دوري الأبطال والأهلي وزد بالكونفيدرالية

تشكيل لجنة لتحديد بنود تجديد التعاقد مع حسام حسن مدرب المنتخب

. تعيين عصام عبدالفتاح رئيسًا للجنة الحكام

تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة

الموافقة على مذكرة الأمين العام بشأن دعم الأندية الجماهيرية ونسبة البث التليفزيوني وجوائز المسابقات

الموافقة على لائحة الجهاز الطبي للفرق والمنتخبات اعتبارًا من موسم 2026-2027