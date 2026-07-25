البث : إسرائيل استعدت لضربة قوية على إيران ليل السبت .. وترامب أرجأ التنفيذ

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل كانت قد استعدت لتنفيذ ضربة عسكرية قوية ضد إيران ليل السبت، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تأجيل العملية، بحسب ما نقلته الهيئة.

ويأتي التقرير وسط تصاعد التوتر بشأن المسار العسكري بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وطهران من جهة أخرى، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات تحول دون اتساع نطاق المواجهة.

وبحسب ما أوردته هيئة البث، فإن الاستعدادات الإسرائيلية كانت مرتبطة بإمكانية تنفيذ هجوم واسع، قبل أن يؤدي قرار ترمب بتأجيل الضربة إلى تعليق التنفيذ في الوقت الراهن. ولم تتضح، وفق المعلومات المتاحة، طبيعة الأهداف التي كانت إسرائيل تستعد لضربها أو الموعد الجديد المحتمل للعملية.

ويتزامن هذا التقرير مع معلومات أخرى نشرها موقع أكسيوس، نقلًا عن مصدر مطلع، تفيد بأن ترمب لم يمنح، يوم الجمعة، الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات على إيران، بعدما كان يوافق يوميًا على خطط الهجمات، وفق المصدر.

كما أفاد «أكسيوس» بأن قرار تأجيل الهجمات ارتبط، بحسب مصادره، بالمسار التفاوضي الجاري عبر قنوات إقليمية، في وقت تتواصل فيه الاتصالات بين إيران وسلطنة عُمان بهدف التوصل إلى تفاهمات.

ويشير تزامن هذه التقارير إلى أن الإدارة الأميركية قد تكون أبقت الخيار العسكري مطروحًا، لكنها قررت في الوقت نفسه منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية، في ظل الحديث عن إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات.

ويكشف التطور عن حالة من الترقب بشأن القرار الأميركي، في وقت تبدو فيه إسرائيل مستعدة لاحتمال التصعيد العسكري، بينما تسعى واشنطن إلى تحقيق أهدافها عبر مزيج من الضغط العسكري والاتصالات الدبلوماسية.

وكان ترمب قد صرح في مقابلة مع «أكسيوس» في 23 يوليو بأنه يدرس استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، وأنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن هجوم وصفه بأنه سيكون كبيرًا، فيما أكدت مصادر أمريكية للموقع أن قرارًا نهائيًا لم يكن قد اتُخذ في ذلك الوقت.

ولا يعني تأجيل الضربة، وفق المعطيات المتاحة، أن الخيار العسكري قد أُسقط نهائيًا. تشير وسائل الاعلام إلى أن خطط الهجوم لا تزال ضمن الخيارات المطروحة، بينما يرتبط تنفيذها بنتائج الاتصالات الدبلوماسية والتطورات السياسية والعسكرية خلال الأيام المقبلة.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، كانت إسرائيل مستعدة لتنفيذ ضربة قوية ضد إيران ليل السبت، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أرجأ تنفيذها. ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير عن استمرار التحركات الدبلوماسية المرتبطة بإيران، ما يضع المنطقة أمام مسارين متوازيين: تصعيد عسكري محتمل، ومحاولة أخيرة لمنح المفاوضات فرصة للتوصل إلى تفاهم يمنع اتساع المواجهة

