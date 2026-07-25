عصام عبد الفتاح يبدأ مهمته رسميًا على رأس لجنة الحكام

وجه عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية الجديد، الشكر إلى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، على الثقة التي منحوه إياها بتكليفه برئاسة اللجنة خلال الموسم الجديد 2026-2027.



وأكد عبد الفتاح أن المرحلة الحالية ستشهد العمل على إنهاء الملفات العاجلة الخاصة بمنظومة التحكيم، إلى جانب إعداد رؤية فنية وإدارية متكاملة، واستكمال تشكيل اللجنة الجديدة تمهيدًا لاعتمادها من مجلس إدارة الاتحاد، استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أن الفترة المقبلة ستتضمن تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة التحكيم، من خلال رفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، وتوسيع برامج التأهيل والتقييم، بما يسهم في تعزيز العدالة والشفافية داخل المسابقات.

واختتم عبد الفتاح تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير التحكيم المصري يتطلب تضافر جهود جميع عناصر المنظومة، والالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة.