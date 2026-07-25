التموين تفتح باب العودة للدعم.. تفاصيل جديدة بشأن تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني ما زال أمامهم فرصة للتقدم بالتظلمات، موضحًا أن الهدف من عمليات مراجعة وتنقية البطاقات هو إعادة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وليس حرمان المواطنين من حقوقهم.

انطباق معايير الاستحقاق

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر قناة الحياة، أن الوزارة انتهت من استبعاد نحو 850 ألف مستفيد ثبت عدم انطباق معايير الاستحقاق عليهم، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن عدد التظلمات التي تلقتها الوزارة حتى الآن بلغ قرابة 5 آلاف طلب فقط.

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن الوزارة وفرت آليات متعددة أمام المواطنين لتقديم التظلمات وتحديث بياناتهم، من بينها "بوابة مصر الرقمية" التي تتيح الخدمة بشكل مجاني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

طلبات التظلم وتحديث البيانات

وأضاف أن الوزارة راعت أوضاع المواطنين غير القادرين على التعامل مع الوسائل الإلكترونية، حيث تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لتخصيص 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لاستقبال طلبات التظلم وتحديث البيانات.

الحصول على الدعم

ولفت إلى أن مكاتب البريد تستقبل المواطنين يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، موضحًا أن المواطن عقب تحديث بياناته إلكترونيًا أو عبر البريد يتوجه إلى أحد مكاتب التموين أو مراكز الخدمة المطورة لتقديم المستندات المؤيدة لأحقيته في الحصول على الدعم.

فحص الطلبات المقدمة

وأكد كمال أن الوزارة مستمرة في فحص الطلبات المقدمة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة في توزيع المنظومة التموينية.