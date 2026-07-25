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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقيقة حذف أصحاب المدارس الخاصة ورواتب 15 ألف جنيه من التموين .. الوزارة تحسم الجدل

التموين
التموين
رحمة سمير

حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل المتداول بشأن استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول حذف أصحاب الرواتب المتوسطة أو الطلاب المقيدين بالمدارس الخاصة غير صحيح، وأن الاستبعاد يتم وفق محددات رسمية تعتمد على المستوى الاقتصادي للأسرة.

 التموين تنفي شائعة استبعاد أصحاب راتب 15 ألف جنيه
أكدت الوزارة أن الحصول على راتب 15 ألف جنيه أو وجود أبناء في مدارس خاصة عادية لا يعد سببًا لحذف البطاقة التموينية.

الحملات التموينية

 هذه هي معايير الاستبعاد الرسمية
تشمل المحددات امتلاك شركات برأس مال كبير، أو دخلًا شهريًا يتجاوز 50 ألف جنيه، أو أبناء بمدارس دولية مرتفعة المصروفات، أو أكثر من سيارة، أو سيارة مستوردة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، إضافة إلى مؤشرات اقتصادية أخرى.

بطاقة التموين

مساران لتحديث البيانات وتقديم التظلمات
أتاحت الوزارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية مجانًا، أو من خلال 500 مكتب بريد مطور، تمهيدًا لتقديم التظلمات لمن يرون أنهم مستحقون للدعم.

التموين: فحص جميع التظلمات بشفافية
أكدت الوزارة أن جميع طلبات التظلم ستخضع للمراجعة وفق الضوابط الرسمية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم الإضرار بأي مواطن تنطبق عليه شروط الاستحقاق.

بطاقة التموين

وشددت وزارة التموين على أن منظومة الدعم تعتمد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على القنوات الرسمية لمعرفة محددات الاستحقاق وإجراءات التظلم.

التموين أصحاب المدارس الخاصة حذف أصحاب المدارس الخاصة المواطنين منظومة الدعم

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