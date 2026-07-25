سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر السبت 25 يوليو 2026 بالبنوك

واصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات السبت 25 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمسافرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك المتعاملين في أنشطة الاستيراد والتحويلات المالية، بمتابعة تحركات العملة الإماراتية بصورة مستمرة، بينما أظهرت بيانات البنوك استقرارًا في مستويات الشراء والبيع، مع وجود فروق طفيفة بين بنك وآخر وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة اليوم .

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر السبت 25 يوليو 2026

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 25 يوليو 2026، مع استمرار البنوك في إعلان أسعار الصرف وفقًا لآخر تحديثاتها الرسمية، وهو ما يعكس استقرار التعاملات على العملة الإماراتية داخل السوق المصرفية المصرية، بالتزامن مع متابعة العملاء لأحدث الأسعار قبل تنفيذ عمليات الشراء أو البيع .

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وتصدر سعر الدرهم الإماراتي محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، في ظل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بالتعرف على أحدث أسعار الصرف داخل البنوك المصرية، خاصة مع ارتباط الدرهم الإماراتي بحركة السفر والعمل والتحويلات المالية بين مصر والإمارات .

كم سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري؟

بحسب أحدث البيانات المعلنة، سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 13.96 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع، ليواصل استقراره خلال تعاملات اليوم .

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 13.95 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع، ليستقر عند المستويات المعلنة في آخر تحديث صادر عن البنك اليوم .

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 13.95 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع، دون تسجيل أي تغيرات مقارنة بآخر تحديثات البنك .

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 13.94 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع، ليستمر ضمن المستويات المتقاربة مع أسعار عدد من البنوك الأخرى .

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 13.94 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة اليوم .

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 13.89 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع، ليحافظ على استقراره خلال تعاملات السبت .

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني

سجل بنك الكويت الوطني سعر صرف الدرهم الإماراتي عند 13.82 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للبيع بين البنوك الواردة في أحدث التحديثات المعلنة اليوم .

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 13.94 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع، ليستقر عند المستويات نفسها المسجلة في عدد من البنوك الأخرى .

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك على النحو الآتي:

البنك المركزي المصري: 13.96 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.95 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.95 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.94 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.94 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 13.89 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 13.82 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 13.94 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع.

لماذا يهتم المواطنون بمتابعة سعر الدرهم الإماراتي؟

يحظى سعر الدرهم الإماراتي باهتمام واسع بين المواطنين، خاصة المسافرين إلى الإمارات، والعاملين بها، وأسرهم التي تتابع أسعار التحويلات المالية بصورة مستمرة، إلى جانب الشركات والمتعاملين في الأنشطة التجارية التي ترتبط بالسوق الإماراتية، حيث تسهم متابعة أسعار الصرف في اختيار التوقيت المناسب لإجراء عمليات الشراء أو البيع أو تحويل الأموال .

كما يحرص المتعاملون على متابعة تحديثات البنوك بشكل مستمر، نظرًا لاختلاف أسعار الشراء والبيع بين بنك وآخر بفروق محدودة، وهو ما يمنح العملاء فرصة لاختيار البنك الذي يقدم السعر الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم، مع الاعتماد على آخر التحديثات الرسمية المعلنة خلال اليوم .