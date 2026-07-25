قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعزيزات عسكرية إسرائيلية وحملات تفتيش واعتقال موسعة وسط تصعيد بالضفة الغربية
بعد مد المهلة للمستأجرين .. من لهم أولوية الحصول على شقق من الدولة؟
الصين ترفع أعلى مستوى للتحذير من الإعصار «نول» قبيل وصوله سواحل جوانجدونج
مشروع التماسيح يثير عاصفة في إسرائيل.. انتقادات لـ بن غفير بسبب إنفاق الملايين
مايكروسوفت توضح سبب العطل الفني المفاجئ الذي ضرب خدمات Microsoft 365
مصر والسعودية تطالبات بوقف الأعمال العسكرية فورا وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية
شاهد.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية ذوي البصائر والدمج بالشهادة الثانوية الأزهرية
استقالة وزير التعليم الهندي تنهي اعتصامات «حركة الصراصير»
القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني: سيطرنا مع الجيش على مدينة بارا
إنقاذ 29 شخصًا من سفينة صيد فيتنامية و33 آخرين في انتظار الإنقاذ
الثانية على الجمهورية بالثانوية الأزهرية: أحلم بأن أصبح عضو هيئة تدريس
مستشفى عيون جامعة المنيا تنقذ بصر طفل من صنارة صيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر السبت 25 يوليو 2026 بالبنوك

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر السبت 25 يوليو 2026 بالبنوك
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر السبت 25 يوليو 2026 بالبنوك
عبد الفتاح تركي

واصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات السبت 25 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمسافرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك المتعاملين في أنشطة الاستيراد والتحويلات المالية، بمتابعة تحركات العملة الإماراتية بصورة مستمرة، بينما أظهرت بيانات البنوك استقرارًا في مستويات الشراء والبيع، مع وجود فروق طفيفة بين بنك وآخر وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة اليوم .

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر السبت 25 يوليو 2026

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 25 يوليو 2026، مع استمرار البنوك في إعلان أسعار الصرف وفقًا لآخر تحديثاتها الرسمية، وهو ما يعكس استقرار التعاملات على العملة الإماراتية داخل السوق المصرفية المصرية، بالتزامن مع متابعة العملاء لأحدث الأسعار قبل تنفيذ عمليات الشراء أو البيع .

واقرأ أيضًا:

سعر الدرهم الإماراتي في مصر

وتصدر سعر الدرهم الإماراتي محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، في ظل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بالتعرف على أحدث أسعار الصرف داخل البنوك المصرية، خاصة مع ارتباط الدرهم الإماراتي بحركة السفر والعمل والتحويلات المالية بين مصر والإمارات .

كم سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري؟

بحسب أحدث البيانات المعلنة، سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 13.96 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع، ليواصل استقراره خلال تعاملات اليوم .

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 13.95 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع، ليستقر عند المستويات المعلنة في آخر تحديث صادر عن البنك اليوم .

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 13.95 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع، دون تسجيل أي تغيرات مقارنة بآخر تحديثات البنك .

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 13.94 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع، ليستمر ضمن المستويات المتقاربة مع أسعار عدد من البنوك الأخرى .

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 13.94 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة اليوم .

سعر الدرهم الاماراتي اليوم الأحد

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 13.89 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع، ليحافظ على استقراره خلال تعاملات السبت .

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني

سجل بنك الكويت الوطني سعر صرف الدرهم الإماراتي عند 13.82 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للبيع بين البنوك الواردة في أحدث التحديثات المعلنة اليوم .

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 13.94 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع، ليستقر عند المستويات نفسها المسجلة في عدد من البنوك الأخرى .

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك على النحو الآتي:

  • البنك المركزي المصري: 13.96 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 13.95 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 13.95 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 13.94 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 13.94 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.
  • البنك العربي الأفريقي الدولي: 13.89 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.
  • بنك الكويت الوطني: 13.82 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 13.94 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الاماراتي اليوم

لماذا يهتم المواطنون بمتابعة سعر الدرهم الإماراتي؟

يحظى سعر الدرهم الإماراتي باهتمام واسع بين المواطنين، خاصة المسافرين إلى الإمارات، والعاملين بها، وأسرهم التي تتابع أسعار التحويلات المالية بصورة مستمرة، إلى جانب الشركات والمتعاملين في الأنشطة التجارية التي ترتبط بالسوق الإماراتية، حيث تسهم متابعة أسعار الصرف في اختيار التوقيت المناسب لإجراء عمليات الشراء أو البيع أو تحويل الأموال .

كما يحرص المتعاملون على متابعة تحديثات البنوك بشكل مستمر، نظرًا لاختلاف أسعار الشراء والبيع بين بنك وآخر بفروق محدودة، وهو ما يمنح العملاء فرصة لاختيار البنك الذي يقدم السعر الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم، مع الاعتماد على آخر التحديثات الرسمية المعلنة خلال اليوم .

سعر الدرهم الإماراتي سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الدرهم الإماراتي الآن سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر سعر الدرهم الإماراتي السبت 25 يوليو 2026 سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك سعر صرف الدرهم الإماراتي الدرهم الإماراتي اليوم أسعار العملات اليوم سعر العملات الأجنبية اليوم أسعار الصرف في البنوك المصرية تحديث سعر الدرهم الإماراتي آخر تحديث لسعر الدرهم الإماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

ترشيحاتنا

ياسمين رئيس تخطف الأنظار بصورة رومانسية مع زوجها خلال عطلتها الصيفية.. وتواصل التحضير لفيلم "شمس الزناتي"

ياسمين رئيس تخطف الأنظار بصورة رومانسية مع زوجها خلال عطلتها الصيفية..

تامر عاشور

تامر عاشور يحيي حفلًا كامل العدد في مهرجان المسرح الروماني بالساحل الشمالي

الفنانة السورية شهد برمدا

شهد برمدا تطرح صار الوقت.. رسالة أمل جديدة واستكمال لحكاية إحساسي صفر

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مطلوب الرد سريعا

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

المزيد