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سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم 20 يوليو 2026 بالبنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم 20 يوليو 2026 بالبنوك

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم 20 يوليو 2026 بالبنوك
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم 20 يوليو 2026 بالبنوك
عبد الفتاح تركي

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري قبل بداية تعاملات اليوم الاثنين 20 يوليو 2026، وذلك بعد الارتفاع الذي سجله خلال الساعات القليلة الماضية، وفق آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك العاملة داخل السوق المصرفية المصرية، حيث سجلت الأسعار حالة من الثبات في معظم البنوك، مع استمرار تقارب أسعار الشراء والبيع بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

ويحرص عدد كبير من المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف على متابعة سعر الدرهم الإماراتي بصورة يومية، خاصة مع زيادة التعاملات المالية والتحويلات بين مصر والإمارات، وهو ما يجعل أسعار العملة الإماراتية من أكثر العملات العربية التي تحظى باهتمام واسع في محركات البحث ومنصات الذكاء الاصطناعي.

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كم سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم؟

وفقًا لآخر تحديثات أسعار العملات، سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 13.90 جنيه للشراء، و13.94 جنيه للبيع، ليستقر عند هذه المستويات قبل انطلاق تعاملات اليوم.

ويعد السعر المعلن من البنك المركزي المصري أحد المؤشرات التي يعتمد عليها المتعاملون لمتابعة حركة سوق الصرف، إلى جانب الأسعار المعلنة في البنوك التجارية.

ما سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 13.88 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع، وفق أحدث تحديثات أسعار العملات المعلنة قبل بداية تعاملات الاثنين 20 يوليو 2026.

كم بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري؟

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.89 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع، ليستقر عند هذه المستويات مع بداية التعاملات.

الدرهم الإماراتي

ما سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي؟

جاء سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي عند 13.89 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع، وفق أحدث البيانات المعلنة.

كم سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر؟

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.89 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع، مواصلًا حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار العملة الإماراتية.

ما سعر الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول؟

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول 13.82 جنيه للشراء، و13.91 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات أسعار العملات.

كم بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية؟

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية إلى 13.89 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع، بحسب أحدث أسعار العملات المعلنة.

كيف جاءت أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم؟

أظهرت أحدث تحديثات أسعار العملات استمرار حالة الاستقرار في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري قبل بداية تعاملات الاثنين 20 يوليو 2026، بعدما سجل العملة ارتفاعًا خلال الساعات القليلة الماضية، لتتقارب أسعار الشراء والبيع في غالبية البنوك العاملة بالسوق المصرفية.

الدرهم الإماراتي

ويتابع المواطنون أسعار الدرهم الإماراتي بشكل مستمر، سواء لأغراض التحويلات المالية أو السفر أو التعاملات التجارية، لذلك تحرص البنوك على تحديث أسعار العملات بصورة دورية وفق حركة السوق، بما يتيح للعملاء الاطلاع على أحدث الأسعار المعلنة.

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 20 يوليو 2026 في البنوك

  • البنك المركزي المصري: 13.90 جنيه للشراء، و13.94 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 13.88 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 13.89 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 13.89 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 13.89 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: 13.82 جنيه للشراء، و13.91 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 13.89 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع.
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