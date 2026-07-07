سعر الدرهم الإماراتي اليوم

تراجع سعر الدرهم الإماراتي بمعظم البنوك العاملة في مصر، ليستمر دون الـ 14 جنيها.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المحلية.

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء7-7-2026

تراجع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

13.30 جنيه للشراء.

13.33 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سى اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو.

13.28 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ليسجل نحو:

13.27 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

13.26 جنيه للشراء.

13.30 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 نحو:

13.26 جنيه للشراء.

13.30 جنيه للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

13.26 جنيه للشراء.

13.30 جنيه للبيع.

هبط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

13.25 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ليصل إلي:

13.24 جنيه للشراء.

13.30 جنيه للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي اليوم اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 لنحو:

13.22 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ليصل إلي:

13.19 جنيه للشراء.

13.30 جنيه للبيع

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 عند:

13.21 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم

13.28 جنيه

أعلي سعر لشراء الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم

13.30 جنيه

أقل سعر لشراء الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم

13.29 جنيه