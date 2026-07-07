سعر اليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 وسجل الدولار الأمريكي 48.94 جنيه للشراء و49.04 جنيه للبيع.
وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 48.94 جنيه للشراء، و49.04 جنيه للبيع.
اليورو الأوروبي: 55.9286 جنيه للشراء، و56.1067 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني: 65.2811 جنيه للشراء، و65.4978 جنيه للبيع.
الريال السعودي: 13.035 جنيه للشراء، و13.0606 جنيه للبيع.
الدينار الكويتي: 159.26 جنيه للشراء، و159.63 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي: 13.3243 جنيه للشراء، و13.354 جنيه للبيع.
الريال القطري: 13.3838 جنيه للشراء، و13.4234 جنيه للبيع.
الدينار البحريني: 129.4240جنيه للشراء، و129.8004 جنيه للبيع.
الدولار الكندي: 34.4333 جنيه للشراء، و34.5474 جنيه للبيع.
الريال العماني: 126.7289جنيه للشراء، و127.103 جنيه للبيع.
الدينار الأردني: 68.7227 جنيه للشراء، و69.1114 جنيه للبيع.
الفرنك السويسري: 60.8177 جنيه للشراء، و61.0558 جنيه للبيع.
الدولار الأسترالي: 33.8283 جنيه للشراء، و33.9335 جنيه للبيع.
اليوان الصيني: 7.1805 جنيه للشراء، و7.2118 جنيه للبيع.