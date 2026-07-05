قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يُهنئ الشعب المصري بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية ويشيد بفوز منتخب مصر
هاري كين يدعو جماهير إنجلترا للسهر: احتفلوا معنا حتى شروق الشمس إذا تأهلنا
بعد رفعه علم فلسطين.. فيفا ينصف حسام حسن ويرفض معاقبته
الثانوية العامة 2026.. إصابة طالبتين بإغماء أثناء أدائهن الامتحان بالدقهلية
رئيس كوريا الجنوبية يُشيد بجهود الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام والرخاء
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قياديين ميدانيين من حماس في غزة
محمود عباس يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
موقف إنساني.. وزير الأوقاف يستمع لمواطن استوقفه أمام مسجد السيدة نفيسة ويكلّف ببحث مشكلته
مصدر: أحمد فتوح خارج حسابات مباراة الأرجنتين.. واللاعب لم تكتمل جاهزيته
أبو العينين يعلن تشكيل المكتب الدائم للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط .. الأردن تتنازل لصالح المغرب
اتحاد الكرة يوقع عقد تعيين مدرب المواهب بفيفا لقيادة برنامج تطوير اللاعبين الموهوبين مواليد 2011
مفاجأة قبل لقاء الأرجنتين.. اتحاد الكرة يقرّر تجديد عقد حسام حسن حتى 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدينار الكويتي ونظيره البحريني والريال القطري.. أسعار العملات العربية اليوم

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية
محمد صبيح

يستعرض صدى البلد أسعار العملات العربية ،  أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 5 يوليو 2026.
 

الدينار الكويتي


 

سجل سعر الدينار الكويتي نحو 161.80 جنيهًا للشراء، فيما بلغ 162.30 جنيهًا للبيع، ليواصل الحفاظ على صدارته كأعلى العملات العربية قيمة مقابل الجنيه المصري.
 

الريال السعودي
 

بلغ سعر الريال السعودي نحو 13.18 جنيهًا للشراء و13.22 جنيهًا للبيع، وسط استقرار حركة التداول وزيادة الطلب المرتبط بموسم العمرة والسفر.
 

الدرهم الإماراتي
 

استقر سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 13.46 جنيهًا للشراء و13.50 جنيهًا للبيع، مدعومًا باستقرار العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والإمارات.
 

الدينار البحريني
 

سجل الدينار البحريني نحو 131.20 جنيهًا للشراء و132 جنيهًا للبيع، محافظًا على مستوياته المرتفعة أمام العملة المحلية خلال الفترة الحالية.
 

الريال القطري
 

بلغ سعر الريال القطري نحو 13.55 جنيهًا للشراء و13.60 جنيهًا للبيع، في ظل استقرار التعاملات المصرفية وتوازن العرض والطلب.
 

الدينار الأردني
 

وصل سعر الدينار الأردني إلى نحو 69.80 جنيهًا للشراء و70.20 جنيهًا للبيع، ليستمر ضمن قائمة العملات العربية الأعلى قيمة مقابل الجنيه المصري.
 

ترقب الأسواق
 

ويترقب المتعاملون بالأسواق المحلية مستجدات السياسة النقدية العالمية وتحركات أسعار العملات الأجنبية الرئيسية، لما لها من تأثير مباشر على أداء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.

أسعار العملات العربية أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري الدينار الكويتي الدرهم الإماراتي الريال القطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

كأس العالم

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

هيثم حسن

بعد التأهل التاريخي.. «شوبير» يكشف كواليس ملف هيثم حسن

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

ترشيحاتنا

ماجد المهندس

ماجد المهندس يحيي ثالث حفلاته في جولة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم

دينا فؤاد

بإطلالة مميزة ورسالة.. دينا فؤاد تتفاعل مع جمهورها عبر إنستجرام

كندة علوش

كندة علوش : اتحرمت من وطني بسبب السوشيال ميديا

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد