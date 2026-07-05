تركيا تستأنف رحلاتها إلى الشرق الأوسط.. تفاصيل

أعلنت الخطوط الجوية التركية الشركة الوطنية للدولة التركية استئناف رحلاتها إلى عدد من وجهات الشرق الأوسط ضمن خطتها لإعادة تشغيل شبكتها الإقليمية بعد تعليق مؤقت لبعض العمليات. وأكدت الشركة استئناف رحلاتها إلى أبوظبي اعتبارًا من 1 يوليو 2026، والدمام بدءًا من 10 يوليو، والكويت في 11 يوليو، والبحرين في 16 يوليو 2026.

ويأتي ذلك عقب استئناف الرحلات إلى دبي في 9 يونيو 2026، مع زيادة عدد الرحلات إليها من 7 إلى 14 رحلة أسبوعيًا اعتبارًا من 25 يونيو. كما رفعت الشركة عدد رحلاتها إلى عمّان من 14 إلى 21 رحلة أسبوعيًا ابتداءً من 19 يونيو، وإلى بيروت من 21 إلى 28 رحلة أسبوعيًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، في خطوة تعكس تعافي الحركة الجوية وتعزيز الربط الإقليمي.

وأكدت الخطوط الجوية التركية أن استئناف هذه الوجهات يعزز دور إسطنبول كمركز عبور عالمي يربط الشرق الأوسط بشبكتها الممتدة عبر ست قارات، حيث تُسيّر الشركة رحلات إلى أكثر من 350 وجهة حول العالم، ما يوفر للمسافرين خيارات واسعة للسفر الدولي.

ودعت الشركة المسافرين إلى مراجعة أحدث جداول الرحلات ومتطلبات السفر عبر موقعها الرسمي أو قنواتها المعتمدة قبل موعد السفر.