"الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى من الدكتورة نوال الدجوي ضد حساب "Amr ELDegwi" على فيسبوك

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الدكتورة نوال الدجوي ضد الحساب الذي يحمل اسم "Amr ELDegwi" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وأوضحت الدكتورة نوال الدجوي في شكواها، أن الحساب دأب على إذاعة أخبار وبيانات من شأنها الإضرار بها.



وفور تلقي الشكوى، تمت إحالتها إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والتي قررت استدعاء مسئول الحساب المذكور على موقع "فيسبوك"، لحضور جلسة استماع والبدء في إجراءات الفحص التي تجريها اللجنة؛ للوقوف على أبعاد الشكوى وملابساتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 واللوائح المنظمة.