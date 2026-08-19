قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن

قفزه قوية شهدتها أسعار الذهب اليوم الاربعاء 19-8-2026، عالميا ومحليا، واستكمل سعر الذهب الارتفاع في خلال التعاملات المسائية.

صعد الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم الأربعاء، بعد التراجع الذي سجله امس، بدعم من بارتفاع سعر الاونصة العالمية الى جانب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم الاربعاء 2026، بنحو 140 جنيه ليصل إلى مستوى الـ 6340 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الاربعاء

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء مساء التعاملات على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، بمنتصف التعاملات ضمن نشرته الخدمية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4484 دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5439 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6345 جنيهًا بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7251 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 50.760 ألف جنيه.