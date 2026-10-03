بسبب حفيدها المرتقب.. بسمة وهبة تُلمح للاعتزال وتثير تفاعلاً واسعاً

أثارت والإعلامية المصرية بسمة وهبة حالة كبيرة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تلميحها لإمكانية اعتزالها العمل الإعلامي خلال الفترة القادمة، وذلك لأساب أسرية تتعلق باستقبال حفيدها الأول.

بسمة وهبة

ونشرت بسمة وهبة منشوراً عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" كتبت فيه: "لذلك ربما أعتزل لأني سأصبح جدة بعد شهرين الله يجيبه بالسلامة"، ملمحة إلى صعوبة البقاء في بلد بينما يتولد ويكبر حفيدها المنتظر في بلد آخر، وهو ما دفعها للتفكير جدياً في اتخاذ قرار الاعتزال لتكون بجانبه.

ولاقى تصريح الإعلامية تفاعلاً واسعاً من قبل متابعيها وجمهورها بين مؤيد لقرارها ويرى أن العائلة وأولويات الأمومة والأمومة الثانية هي الأهم دائماً، وبين من طالبها بالتراجع عن فكرة الاعتزال ومواصلة مسيرتها الإعلامية والبرامجية.