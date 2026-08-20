بسمة وهبة: محمد منير موجود في منزله ويطرح 3 أغنيات جديدة خلال الأيام المقبلة

كشفت الإعلامية بسمة وهبة أن الفنان محمد منير موجود حاليًا في منزله، مطمئنة جمهوره ومحبيه على حالته، وقالت: «عموماً هو دلوقتي في بيته موجود وقاعد وربنا يكرمه ويخليهولنا».

وأضافت أن «الكينج» انتهى من أغانيه، وأن ثلاث أغنيات جديدة له ستُطرح خلال الأيام المقبلة، من بينها «بيسألوا»، و«بيسألوا عنك»، و«سيكر»، موجهة رسالة إلى محبيه: «احنا محبين الكينج أبشروا».

وتحدثت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، عن سر تميز أغاني محمد منير، موضحة أن الفنان يحرص دائمًا على وضع بصمته الخاصة على الأعمال التي يقدمها، بصرف النظر عمن كتب كلماتها. وقالت: «مين ما كان كاتب أغانيه لازم محمد منير إيده كده معاه أو تسبق أو تتأخر بس لازم يحط التاتش بتاعه»، معتبرة أن هذه اللمسات هي التي تمنح أغانيه طعمًا ولونًا مختلفين.

وأشارت إلى أن محمد منير لا يتعامل مع الأغنية باعتبارها مجرد عمل يؤديه وينتهي منه، وإنما يضيف إليها إحساسه ورؤيته، مؤكدة: «لأ هو من نوع الفنانين الحقيقيين».

وأكدت على أن «الكينج» يحظى باحترام ومحبة الجمهور، قائلة: «كلنا الحقيقة بنحترمه، عمره ما نزل من احترامنا أبداً وبنعشقه وبنحب فنك يا كينج بنحب فنك، بنحب صوتك».

وشددت بسمة وهبة على أن محمد منير يقدم للجمهور فنًا راقيًا ومحترمًا، لافتة إلى أن حضوره على المسرح لا يختلف عن قيمة فنه، واختتمت رسالتها بقولها: «وهكذا تبنى الأوطان».