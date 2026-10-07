رضا عبد العال: مصطفى شوبير يتحمل مسئولية هدف جنوب إفريقيا.. وكنت أتمنى مشاركة فايد وصابر

قال رضا عبد العال، محلل برنامج «البريمو» إن أداء منتخب مصر خلال مواجهة جنوب إفريقيا لم يكن جيداً ، مشيرًا إلى أن مصطفى شوبير حارس مرمى الفراعنة يتحمل بمفرده مسؤولية الهدف الذي استقبلته شباك المنتخب.

وقال رضا عبد العال على قناة «تن» مع الإعلامي محمد فاروق، إن الهدف جاء نتيجة خطأ من مصطفى شوبير، مؤكدًا أن الحارس كان بإمكانه التعامل مع الكرة بشكل أفضل ومنع دخولها إلى مرمى المنتخب.

وأضاف عبد العال أنه كان يتمنى حصول بعض اللاعبين على فرصة المشاركة خلال مواجهة جنوب إفريقيا، وعلى رأسهم عمر فايد ومحمود صابر، من أجل الوقوف على مستواهما ومنحهما فرصة إثبات قدراتهما مع الفراعنة.

وأوضح أن الجهاز الفني للمنتخب كان يجب أن يمنح الفرصة لعدد أكبر من البدلاء خلال المباراة، خاصة أن مثل هذه المواجهات تمثل فرصة جيدة لتجربة العناصر التي لا تشارك بصورة أساسية.

واختتم رضا عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستفادة من المباريات الودية في تقييم جميع اللاعبين ومنح البدلاء فرصة حقيقية، بما يساعد الجهاز الفني على تكوين رؤية واضحة حول العناصر القادرة على تمثيل المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة.