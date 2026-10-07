يوم العبور .. فكري صالح يكشف كواليس مشاركته في حرب أكتوبر

كشف فكري صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، كواليس مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أنه خاض الحرب وهو في الثالثة والعشرين من عمره، كما شارك مع الراحل حمادة إمام، أسطورة نادي الزمالك، في خطة الخداع التي سبقت الحرب واستمرت لمدة 9 أشهر.

موقف لا ينساه فكري صالح يوم العبور

وقال فكري صالح إن من أبرز المواقف التي لا ينساها خلال يوم السادس من أكتوبر، إقامة مباراة بين غزل المحلة ونادي الطيران، حيث كانت الجماهير تهتف وتشجع فريق غزل المحلة، قبل أن يصل إليها خبر عبور الطائرات المصرية.

وأوضح أن هتافات الجماهير تحولت بشكل عفوي إلى «طيران.. طيران»، في لقطة أثارت حالة من اللبس وسط الأجواء التي سبقت وأعقبت انطلاق الحرب.

أنابيب النابالم وخطة تأمين العبور

وأشار مدرب حراس منتخب مصر الأسبق إلى أن إبطال عمل أنابيب النابالم التي زرعها الاحتلال الإسرائيلي على ضفاف قناة السويس كان من الخطوات المهمة التي ساهمت في نجاح عملية العبور.

وأوضح أن هذه الأنابيب كانت تستهدف ضخ مادة النابالم الحارقة في مياه القناة، بما قد يؤدي إلى رفع درجة حرارتها وإلحاق خسائر كبيرة بالقوات المصرية، مؤكدًا أن تعطيلها حرم العدو من استخدام أحد أخطر أسلحته خلال الاستعدادات للعبور.

إشادة بأبطال حرب أكتوبر

وتحدث فكري صالح عن أبرز الأبطال الذين ارتبطت أسماؤهم ببطولات حرب أكتوبر، مشيرًا إلى الشهيد إبراهيم الرفاعي، قائد المجموعة 39 قتال، واللواء نبيل شكري، قائد سلاح الصاعقة خلال الحرب، واللواء محي نوح، أحد قادة المجموعة 39 القتالية.

وأكد أن أسماء هؤلاء الأبطال ستظل حاضرة في ذاكرة الوطن، لما قدموه من تضحيات وبطولات خلال مواجهة العدو.