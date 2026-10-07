وكيل «حسام عبدالمجيد» يكشف حقيقة إنذار الزمالك بسبب المستحقات

كشف سامر سلامة، وكيل أعمال اللاعب حسام عبد المجيد، عن تفاصيل مطالبة نادي الزمالك بسداد المستحقات المالية المتبقية للاعب، مؤكدًا أن ما تم إرساله للنادي هو إخطار وليس إنذارًا.

700 ألف جنيه مستحقات متأخرة

وقال سامر سلامة في تصريحات عبر قناة «مودرن سبورت»، إن المستحقات المتبقية لحسام عبد المجيد لدى الزمالك تبلغ نحو 700 ألف جنيه، موضحًا أن اللاعب حصل على 70% فقط من مستحقاته.

مهلة 30 يومًا قبل التصعيد

وأضاف وكيل اللاعب أن الزمالك كان قد أخطرهم بسداد المبلغ المتبقي يوم 27 سبتمبر، إلا أن ذلك لم يحدث رغم محاولات التواصل مع النادي، مشيرًا إلى أنه وفقًا للإجراءات القانونية يتم الانتظار لمدة 30 يومًا من تاريخ الإخطار، وفي حال عدم السداد قد يتم اللجوء إلى الخطوة القانونية التالية.

حسام عبد المجيد يرفض التصعيد

وشدّد سامر سلامة على أن حسام عبد المجيد لا يرغب في تصعيد الأمر، مؤكدًا احترام اللاعب لنادي الزمالك وجماهيره، كما أوضح أنه لا توجد أي اتفاقية أو بند ينص على تنازل اللاعب عن مستحقاته المالية.