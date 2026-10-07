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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شكوى جديدة ضد الأهلي أمام المحكمة الرياضية بسبب مُستحقات مُساعدي «ريبيرو»

خوسيه ريبيرو
خوسيه ريبيرو
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تلقي النادي الأهلي إخطارًا رسميًا بتقدم عدد من مساعدي الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للفريق، بشكوى أمام المحكمة الرياضية الدولية، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المُتأخرة.

تصعيد قانوني ضد الأهلي

وقال “الغندور” في تصريحات تليفزيونية، إن الشكوى تم تقديمها رسميًا إلى المحكمة الرياضية، بعد ما لجأ مساعدو "ريبيرو" إلى التصعيد للمُطالبة بحقوقهم المالية، مشيرًا إلى أن الأهلي تلقى إخطارًا بالإجراءات القانونية الخاصة بالقضية.

الحكم قبل نهاية العام

وأضاف أن من المنتظر الفصل في الشكوى وإصدار الحكم فيها قبل نهاية العام الجاري، فيما يتابع النادي الأهلي الإجراءات المُتعلقة بالقضية، تمهيدًا للتعامل معها وفقًا للقرار الذي ستصدره المحكمة الرياضية.

خالد الغندور النادي الأهلي خوسيه ريبيرو المحكمة الرياضية الدولية

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