شكوى جديدة ضد الأهلي أمام المحكمة الرياضية بسبب مُستحقات مُساعدي «ريبيرو»

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تلقي النادي الأهلي إخطارًا رسميًا بتقدم عدد من مساعدي الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للفريق، بشكوى أمام المحكمة الرياضية الدولية، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المُتأخرة.

تصعيد قانوني ضد الأهلي

وقال “الغندور” في تصريحات تليفزيونية، إن الشكوى تم تقديمها رسميًا إلى المحكمة الرياضية، بعد ما لجأ مساعدو "ريبيرو" إلى التصعيد للمُطالبة بحقوقهم المالية، مشيرًا إلى أن الأهلي تلقى إخطارًا بالإجراءات القانونية الخاصة بالقضية.

الحكم قبل نهاية العام

وأضاف أن من المنتظر الفصل في الشكوى وإصدار الحكم فيها قبل نهاية العام الجاري، فيما يتابع النادي الأهلي الإجراءات المُتعلقة بالقضية، تمهيدًا للتعامل معها وفقًا للقرار الذي ستصدره المحكمة الرياضية.