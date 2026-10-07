الأهلي يحسم موقفه من تدعيم الدفاع في يناير.. اتجاه لضم مدافع أجنبي

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن توجه النادي الأهلي بشأن تدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر: الأهلي يفضل ضم مدافع أجنبي في يناير في ظل عدم قناعة المسئولين في النادي بالخيارات المحلية المتاحة».

ويأتي توجه الأهلي نحو التعاقد مع مدافع أجنبي في ظل رغبة مسئولي النادي في تدعيم الخط الخلفي، خاصة مع عدم وجود قناعة كاملة بالخيارات المحلية المتاحة في سوق الانتقالات، وفقًا لما نقله أحمد حسن.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي امتدت لمدة 24 يومًا، منذ 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة المصرية.