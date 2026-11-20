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فاز فيلم «قطار النهر»، إخراج لورينزو فيرو ولوكاس إيه. فينيالي، بجائزة شادي عبد السلام لأفضل فيلم في مسابقة أسبوع النقاد الدولي، التي أُعلنت نتائجها خلال حفل ختام الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحصد فيلم «قبل شروق الشمس من الغرب»، إخراج أزامات شارجين، جائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، فيما حصل فيلم «الفتاة الكفيفة والفيل»، إخراج اشتياك أحمد زيهاد، على تنويه خاص.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة الناقدة السينمائية أدريانا بروديوس (بولندا)، ومديرة التصوير فريدا مرزوق (تونس وفرنسا)، والمونتيرة هبة عثمان (مصر).

وبهذه الجوائز، اختُتمت منافسات مسابقة أسبوع النقاد الدولي ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي احتفت بتجارب سينمائية ورؤى فنية متنوعة لصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.