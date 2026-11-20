يعتزم بنك كندا الوطني "ناشونال بنك" أن يصبح مُصدرا منتظما لسندات "الباندا" المقومة باليوان الصيني في السوق المحلية الصينية، مع إمكانية إصدار ما يصل إلى 15 مليار يوان (نحو 2.25 مليار دولار أمريكي) خلال العام المقبل، مستفيدا من تحسن العلاقات بين أوتاوا وبكين، بحسب مسؤول تنفيذي بالبنك.

وقال فينسنت جولي كور، رئيس مجلس إدارة البنك لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن المستثمرين الصينيين تلقوا رسالة واضحة من السلطات الصينية مفادها أن كندا أصبحت موضع ترحيب، في ظل الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، وفقا لمنصة "ماركت سكرينر".

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والرئيس الصيني شي جين بينج قد عقدا اجتماعين هذا العام ركزا خلاله على توسيع التعاون الاقتصادي.

وقال كارني- هذا الأسبوع-: إن البلدين اتخذا خطوات لزيادة وصول المؤسسات المالية إلى أسواق بعضهما البعض.

وأوضح جولي كور أن البنك يسعى إلى تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد فقط على الأسواق الكندية أو الأمريكية أو الأوروبية، مضيفا أن الوصول إلى ثاني أكبر سوق للسندات في العالم يمثل فرصة استراتيجية.

وكان بنك كندا الوطني أول بنك أمريكي شمالي يصدر سندات "باندا" في الصين عام 2016، وحصل منذ ذلك الحين على موافقات متزايدة من بنك الشعب الصيني، كان أحدثها برنامج إصدار بقيمة 15 مليار يوان.

وأشار المسئول إلى أن حصيلة الإصدارات المستقبلية قد تُستخدم لدعم الاستثمارات الصينية في كندا، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة الكبرى، مستشهدا باستثمار شركة بتروتشاينا في محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لمشروع "إل إن جي كندا" في كيتيمات بمقاطعة بريتيش كولومبيا.