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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته السابعة والأربعين، نتائج جوائز المسابقة الدولية، التي ضمت لجنة تحكيم نخبة من أبرز الأسماء السينمائية الدولية، برئاسة المخرج المغربي نبيل عيوش، وعضوية كل من: المخرج أمير فخر الدين (ألمانيا، لبنان، سوريا)، والمخرج وكاتب السيناريو عمرو عرفة (مصر)، والممثلة فان بينجبينج (الصين)، والمخرجة لورا فونديل (بلجيكا)، ومدير التصوير مصطفى فهمي (مصر)، ومصمم الصوت بول ديفيز (المملكة المتحدة).

وجاءت نتائج المسابقة الدولية على النحو التالي:

جائزة هنري بركات لأفضل مساهمة فنية، والتي مُنحت مناصفة بين ماريوس باندورو عن التصوير، وهندريك فان كيتس عن تصميم المناظر، عن فيلم «هيسل 85».

جائزة أفضل ممثلة، ذهبت إلى فاليري باخنر عن دورها في فيلم «أربعة ناقص ثلاثة»، إخراج أدريان جويجينجر.

جائزة أفضل ممثل في دور ثانٍ، ذهبت إلى روبرت شتادلُوبر عن دوره في فيلم «أربعة ناقص ثلاثة»، إخراج أدريان جويجينجر.

جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو، ذهبت إلى ليلى المراكشي ودلفين أجو عن فيلم «الفراولة».

جائزة الهرم البرونزي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وقيمتها 3000 دولار أمريكي، ذهبت إلى فيلم «البرانية»، إخراج أشجان الهمص.

جائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج، وقيمتها 5000 دولار أمريكي، ذهبت إلى المخرج رودي روزنبرج عن فيلم «كلمات الحب».

جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم، وقيمتها 7000 دولار أمريكي، والتي تُمنح للمنتج، ذهبت إلى فيلم «أربعة ناقص ثلاثة»، إخراج أدريان جويجينجر.