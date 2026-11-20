تجاوز نظام التشغيل الأصلي "HarmonyOS" المطور من شركة هواوي حاجز 100 مليون مستخدم، ليصبح رسمياً ثالث أكبر نظام تشغيل للهواتف الذكية في العالم بعد نظامي "Android" و"iOS".

رحلة تطور نظام HarmonyOS واستقلاله عن أندرويد

اوضحت تقارير تقنية أن هواوي قدمت النظام للمرة الأولى عام 2019 لتشغيل الأجهزة الذكية، ثم نقلته خلال سنوات قليلة إلى الهواتف والأجهزة اللوحية، قبل أن يتوسع ليشمل الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT).

واعتمدت الإصدارات المبكرة على مكتبة "Android" مفتوحة المصدر لدعم التطبيقات الموجودة في واجهة "EMUI"، لكن التحول الجذري جاء مع إطلاق "HarmonyOS NEXT" المعروف باسم "HarmonyOS 5"، حيث أزالت الشركة جميع أكواد أندرويد وحولت النظام إلى بيئة تعتمد على التطبيقات الأصلية بالكامل بدعم من شركات التقنية الصينية.

وتشير المصادر إلى أن تفوق النظام لم يعتمد على التقنية الأساسية وحدها، بل ارتكز على قاعدة المستخدمين الضخمة ومجتمع المطورين والموارد التي راكمتها هواوي عبر السنوات، مع استمرار تشجيع المطورين على بناء تطبيقات مخصصة لأجهزتها.

هواوي تكافئ موظفيها وتوسع انتشار HarmonyOS 7

نقل التقرير عن موقع "Mydrivers" الصيني أن هواوي أعلنت عن برنامج مكافآت كبير احتفاءً بتخطي عتبة 100 مليون مستخدم، شمل اختيار أكثر من 60 ألف موظف في منظومة "HarmonyOS" لمنحهم ترقيات وجوائز تقديرية خاصة نظير مساهمتهم في بناء المنظومة من الصفر.

وأطلقت الشركة مؤخراً إصدار "HarmonyOS 7" بمزايا جديدة، حيث تساهم خيارات التخصيص المتطورة في زيادة معدلات تثبيت النظام على الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، وحواسيب "MateBook" المحمولة.