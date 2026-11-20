احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي بزفاف ابنتها فريدة على عريسها وليد، مساء اليوم الجمعة 20 نوفمبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، الذين حرصوا على مشاركة الفنانة فرحتها بهذه المناسبة السعيدة.

زفاف ابنه رانيا فريد شوقي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل الزفاف، والتي كشفت عن أجواء الاحتفال واللحظات المميزة التي شهدتها المناسبة، وكان من أبرزها لحظة تسليم والد العروس ابنته إلى عريسها، في مشهد عائلي مؤثر لاقى تفاعلًا واسعًا.

كما خطفت رانيا فريد شوقي، الأنظار خلال الحفل بظهورها مع ابنتها فريدة، حيث حرصت على احتضانها والرقص معها وسط أجواء مليئة بالحب والسعادة، ولم تتمالك الفنانة دموعها في لحظات امتزجت فيها مشاعر التأثر بفرحة زفاف ابنتها، في مشهد عكس حالة الحب والفخر التي عاشتها الأم في ليلة العمر.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور المتداولة من حفل الزفاف، معربين عن سعادتهم بهذه المناسبة، وموجهين التهاني للعروسين، ومتمنين لهما حياة زوجية سعيدة.