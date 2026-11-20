حقق أهلي جدة فوزا ثمينا على ضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة والمؤجلة من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم النصر عن طريق نجمه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 14 والذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 17، ورد أهلي جدة بثلاثية عن طريق كل من: جالينو في الدقيقة 45 وإيفان توني في الدقيقة 71 من ركلة جزاء وروجير إيبانيز في الدقيقة 75.

ورفع أهلي جدة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد النصر عند 28 نقطة بالمركز الثالث.