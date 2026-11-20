كشف محمد صلاح، نجم الزمالك ومدربه السابق، عن توقعاته لمواجهة الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، في قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

محمد صلاح يتوقع فوز الأهلي على بيراميدز

وقال محمد صلاح، خلال استضافته في برنامج «كورة وشاي وأصحاب»، المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»: «توقعاتي فوز الأهلي على بيراميدز بنتيجة 2-1، والأمور بتختلف بسبب التحدي خلال الفترة الحالية، والجمهور هيفرق مع الأهلي».



وأضاف: «أداء الأهلي مش أحسن حاجة، ولكن هيلاعب فرقة بتلعب كورة، وده أفضل للنادي الأهلي عشان يقدر يسجل وتكون فيه مساحات، وكان فيه لاعيبة متعاقبة في النادي الأهلي هترجع، ووجودها هيفرق».



وأردف: «من وجهة نظري، بيراميدز ملاعبش فرقة قوية هذا الموسم، ومباراة الأهلي تحدي، ولو كسب الأهلي خلاص هيقرب من الدوري».



وتابع: «الأهلي بإيده يرجع الثقة من خلال مباراة بيراميدز، ولما يكسب متصدر الدوري والفارق يكون نقطة واحدة، ده هيفرق كتير».



وتطرق نجم الزمالك الأسبق إلى الجوانب الفنية للمباراة، قائلًا: «الأهلي عنده أخطاء دفاعية كتيرة ومعندوش مدافعين، ولو عاوز تكسب لازم تدافع من فوق من أول المهاجمين، ورأيي عموتة بلاش يبدأ بـ بنجديدة، ويبدأ بطاهر أو بن شرقي في مركز رأس الحربة، عشان أدوارهم الدفاعية».



واختتم تصريحاته قائلًا: «بيراميدز عنده اللي على الدكة زي الأساسيين، وهتكون مباراة قوية بين الفريقين، ولكن توقعاتي الأهلي هيفوز».